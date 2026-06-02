PSG : Willian Pacho est-il sous-coté ?

Solide, impressionnant, bluffant… Depuis son arrivée dans la capitale française, les qualificatifs ne manquent pas pour décrire les performances de Willian Pacho au coeur de la défense parisienne. Samedi soir, à Budapest, l’international équatorien (34 sélections, 2 buts) a encore prouvé toute sa valeur malgré un léger temps de retard sur l’ouverture du score de Kai Havertz (6e). Puissant dans le duel, toujours bien placé, rarement pris de vitesse, l’ancien joueur de Francfort - recruté pour 40 millions d’euros à l’été 2024 - fait clairement l’unanimité. Titulaire aux côtés de l’expérimenté Marquinhos, le natif de Quinindé enchaîne les prestations de haute volée.

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Une référence à son poste…

Cette saison, le gaucher d’1m88 a ainsi pris part à 44 matches toutes compétitions confondues (2 buts, 1 passe décisive) et aura, une nouvelle fois, symbolisé la solidité défensive des doubles champions d’Europe. Présent dans l’équipe type de la saison 2025-2026 de Ligue 1, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2029 a finalement tout de la très bonne affaire. Interrogé à la mi-octobre sur les performances de son protégé, Luis Enrique se refusait pourtant de le considérer comme le meilleur défenseur du monde au motif que «pour analyser, il faut attendre la fin de saison». Mais le technicien espagnol reconnaissait toutefois, «n’avoir que des choses positives à dire» sur son défenseur.

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Un discours qui n’a clairement pas dû changer au regard des sorties effectuées par le numéro 51 du PSG ces derniers mois. Oui mais voilà, malgré un rendement XXL, Willian Pacho continue de souffrir d’un manque certain de reconnaissance, et ce depuis le début de sa carrière. Lors de ses débuts en Équateur du côté de l’équipe de l’Independiente del Valle, il avait ainsi mis du temps avant de convaincre. Lancé chez les pros dès novembre 2019, il lui aura, en effet, fallu plus d’un an avant d’engranger véritablement des minutes avec son club formateur. «Willian Pacho ne jouait pas. Il ne faisait pas partie des joueurs qui jouaient avec Miguel Angel Ramírez, le coach que j’ai remplacé», rappelait Renato Paiva, le premier coach à l’avoir véritablement installé comme titulaire.

Pacho, c’est quoi le problème ?

Avant d’ajouter : «au bout de deux semaines environ, j’ai commencé à voir que Willian avait des qualités inhabituelles pour un défenseur central. En faisant près de 1,90m, il était très vif et très rapide. Dans la gestion du ballon, il était fantastique et il était bon dans la prise de décision. Il correspondait bien à mon style de jeu, où on construit de l’arrière avec le gardien et les défenseurs». Depuis, l’intéressé n’a cessé de progresser et s’impose, à l’heure où nous écrivons ces lignes, comme l’une des références à son poste. Un statut qui ne lui permet pourtant toujours pas d’apparaître tout en haut de l’affiche. Absent du Top 30 Ballon d’Or en 2025 mais également de l’équipe de la saison 2024-2025 en Ligue des Champions, Pacho a également été oublié du onze type de LdC lors de cet exercice 2025-2026.

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Ce dimanche, l’UEFA a ainsi publié les hommes forts de cette nouvelle campagne européenne et c’est finalement le duo Gabriel-Marquinhos qui apparaît au sein de la charnière centrale. Une récompense certes symbolique mais qui peut questionner sur le traitement réservé à l’Equatorien. Méconnu au moment de son arrivée pendant l’été 2024, l’ex-joueur du Royal Antwerp n’a pourtant pas grand-chose à se reprocher. Après avoir signé une première saison pleine sous les couleurs du club francilien avec 57 apparitions dont 17 titularisations (sur 17 possibles) en C1, le rugueux défenseur des Rouge et Bleu vient d’enchaîner une deuxième saison de très haut niveau. Sélectionné avec La Tri pour la Coupe du Monde 2026 (l’Equateur défiera l’Allemagne, Curaçao et la Cote d’Ivoire dans le groupe E), Willian Pacho aura finalement peut-être besoin d’une exposition internationale pour être (enfin) reconnu à sa juste valeur…