Espagne : le coup de gueule de Luis de la Fuente sur l’affaire Lamine Yamal

Demain, l’Espagne se rend en Tchéquie pour son match de Ligue des Nations. Un déplacement qui fait jaser de l’autre côté des Pyrénées en raison de l’absence annoncée de Lamine Yamal. La star du FC Barcelone a été laissée à disposition de son club et ne rejoindra la Roja que vendredi en vue du choc de dimanche face à l’Angleterre. Un choix du staff espagnol très critiqué, certains affirmant que le champion du monde 2026 bénéficierait de privilèges. Face à la polémique, le sélectionneur Luis de la Fuente a tenu à remettre les pendules à l’heure.

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« Parler sans connaître la réalité, c’est triste, c’est regrettable. C’est pourquoi je viens apporter des éclaircissements. Lamine souffre d’une inflammation au genou. Notre service médical l’a examiné et j’ai décidé que, pour éviter ce déplacement, je préférais qu’il reste chez lui pour s’entraîner avec le club. Il en va de même pour Mikel Oyarzabal. Je lui ai parlé hier et aujourd’hui. C’est pareil pour Mikel. L’évolution est bonne. La récupération se passe bien et nous pensons qu’il sera avec nous vendredi. Je ne m’inquiète pas des rumeurs extérieures, car je suis là pour clarifier les choses. Les gens inventent des arguments qui n’ont rien à voir avec la réalité. Lamine ne bénéficie d’aucun privilège. Nous aurions fait la même chose pour n’importe quel autre joueur », a-t-il confié en conférence de presse.