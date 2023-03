EdF : Blaise Matuidi s’enflamme pour la nouvelle génération

La suite après cette publicité

Célébré au Stade de France vendredi soir, en compagnie des autres champions du monde 2018 fraîchement retraités, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, Blaise Matuidi a ensuite pu apprécier la performance séduisante des Bleus face aux Pays-Bas (4-0). L’ancien joueur du PSG, invité dans l’émission Bartoli Time sur RMC ce dimanche, n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme vis-à-vis de cette nouvelle génération qu’il juge très talentueuse.

«C’est une super génération avec beaucoup de talents, je pense qu’ils ont pour la plupart la chance d’évoluer dans de grands clubs, mais aussi le talent, parce qu’il ne faut pas que de la chance, insiste l’ancien international français (84 sélections). Il y a un groupe qui a l’air de bien vivre. Je pense que l’on a une relève qui arrive, une jeunesse fougueuse qui a envie de faire de grandes choses. On est content du match que l’on a vu face aux Pays-Bas. C’était un match accompli, avec des buts, il y aurait pu même y en avoir plus. On n’en a pas non plus encaissé, et c’est de très bon augure. Puis ça démontre aussi qu’il y a de la qualité à tout point de vue.»

