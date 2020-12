PL : mauvaise opération pour Man City face à WBA

Avec la défaite de Chelsea à Wolverhampton (2-1) en ouverture de la 13ème journée de Premier League, Manchester City, neuvième avant le coup d'envoi (19 points), pouvait en profiter pour remonter au classement. Pour cela, il fallait battre à domicile West Bromwich Albion, avant-dernier (6 points).

Malgré une occasion des Baggies, les Citizens ouvraient le score à la trentième minute grâce à Ilkay Gündogan, bien servi par Sterling (1-0, 30e). Ils dominaient et multipliaient les occasions mais avant la pause, WBA égalisait. La frappe d'Ajayi était détournée par Ruben Dias dans ses propres cages (1-1, csc 43e). En deuxième période, les Skyblues poussaient pour reprendre l'avantage avec De Bruyne (68e), Agüero, dont le tir filait à côté du cadre (88e), et Gündogan, dont la tête était stoppée par Johnstone (90e+1). Les Citizens n'arrivaient pas à marquer et concédaient le nul (1-1). Une mauvaise opération pour les Mancuniens qui perdent encore du terrain au classement.