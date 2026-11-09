Naples : nouveau clash pour Kevin De Bruyne, un départ à l’étude

Après deux défaites consécutives et une pression grandissante sur les épaules de Max Allegri, Naples a sauvé les meubles face au leader de Serie A, la Lazio Rome, en arrachant le match nul 1-1 à domicile. Suffisant pour que le technicien italien soit maintenu en poste, mais le problème pourrait venir d’ailleurs.

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En effet, selon Il Mattino, Naples envisage un départ sensationnel de Kevin De Bruyne dès le mercato hivernal. Titulaire hier, le milieu belge peine toujours autant à s’intégrer, avec en point d’orgue la dispute avec son coéquipier Lorenzo Lucca en plein match de Ligue des Champions contre Porto. Selon le journal italien, ce n’est pas le seul avec lequel De Bruyne s’est pris la tête.

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Un départ précoce ?

En effet, De Bruyne aurait aussi rencontré des problèmes avec l’attaquant Rasmus Hojlund et avec le capitaine Di Lorenzo. Clairement, le joueur belge ne serait pas vraiment apprécié au sein du vestiaire napolitain. Et sur le terrain, il continue de décevoir, malgré quelques fulgurances. L’ancien joueur de Manchester City avait reconnu ses difficultés avec Antonio Conte la saison passée, et espérait une meilleure relation avec Allegri.

Un peu plus convaincant au niveau statistique, avec 4 buts au compteur et 4 titularisations en Ligue des Champions, le joueur de 35 ans ne donne pas entièrement satisfaction à sa direction, qui envisage une séparation à l’amiable, et surtout précoce. Sous contrat jusqu’en juin prochain, De Bruyne pourrait être incité à partir, entre volonté de rajeunissement de l’effectif et d’économiser un salaire de 6 M€ annuels.