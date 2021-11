PSG : Eric Junior Dina-Ebimbe encense Presnel Kimpembe

Si les jeunes parisiens n'ont pas beaucoup de temps de jeu cette saison, Eric Junior Dina Ebimbe a réussi à entrer dans la rotation de Mauricio Pochettino. Après avoir joué lors du Trophée des Champions, contre Lille (0-1), il a également eu le bonheur de débuter le match contre Bordeaux (3-2), lors de la dernière journée. Pour en arriver là, le milieu de terrain de 20 ans explique avoir pris exemple sur Presnel Kimpembe, également formé au club.

La suite après cette publicité

«Presnel (Kimpembe) est un exemple pour nous. Son parcours, son courage... On sait que même si c'est compliqué au début, il ne faut rien lâcher et continuer à travailler. Il est un vrai exemple pour moi parce qu'au final, avec du travail et de la persévérance, on peut arriver à tout», a-t-il expliqué lors d'une interview au site du Paris Saint-Germain.