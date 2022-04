Florian Maurice se lâche sur l'OL

La suite après cette publicité

«Les cimetières sont peuplés de gens qui se pensaient indispensables», avait déclaré Jean-Michel Aulas, quelques jours après l'annonce du départ de Florian Maurice, en charge du recrutement depuis dix ans à l'Olympique Lyonnais, direction le Stade Rennais. Directeur technique du club breton depuis 2020, si l'ancien attaquant de 48 ans s'épanouit dans son nouveau rôle, il n'en conserve pas moins quelques rancoeurs envers l'OL. Comme il l'a évoqué dans une interview donnée à So Foot.

Il est des relations qui marquent. Espoir du club à partir de 1984, joueur pro de 1992 à 1997, consultant sur OLTV en 2005, puis nommé par le duo Rémi Garde-Claude Puel à la «cellule» de recrutement à partir de 2009, Florian Maurice est intimement lié à l'Olympique Lyonnais. Ce qui explique l'amertume publiquement exprimée par Jean-Michel Aulas le jour où le chercheur de talents, lui-même talentueux, a décidé de faire ses valises. Le départ d'un fils spirituel ? Pour Florian Maurice, il ne s'agissait que d'une relation professionnelle.

Aulas/Maurice, l'amour n'était pas réciproque

«Je connais le président Aulas depuis très longtemps. Je suis arrivé au club à l’âge de 10 ans en 1984. Il n’était pas encore président à l’époque. On s’est connus quand je suis passé professionnel. J’avais des relations de travail avec lui tout simplement. C’était mon patron, je n’allais pas dîner ou passer des soirées chez lui. On se voyait uniquement dans ce cadre professionnel,» a lâché l'intéressé, avant de rebondir sur les termes «amour déçu» employé par Aulas.«Personnellement, je ne l’ai jamais ressenti comme ça de mon côté. Je n’ai jamais eu le sentiment d’être son fils ou qu’il soit mon père. C’était mon patron.»

Travailleur de l'ombre, comme il le dit dans l'échange avec nos confrères de So Foot («j’ai travaillé pendant dix ans tout seul à Lyon, ça peut sembler extrême, mais on a eu des résultats»), Florian Maurice a senti une cassure à l'arrivée de Juninho. L'ancien tireur de coups francs des années fastes de l'OL a été le déclencheur. «Pour être honnête, j’ai appris que Juninho était nommé le jour de son arrivée. (...) Je ne dis pas qu’il aurait fallu me donner le poste, mais j’aurais aimé qu’on m’en parle. Quand ça fait dix ans que tu bosses comme un fou pour un club... »

Florian Maurice ne comprend pas Bruno Cheyrou...

Une arrivée inattendue, un manque de considération et une absence de communication. Florian Maurice n'a pas hésité longtemps avant de répondre à l'appel du Stade Rennais. «J’aurais aimé qu’on m’appelle pour me parler du projet, de ma future relation avec Juninho. Je n’ai pas eu ça. J’ai compris que je ne pourrais plus aller plus haut à Lyon. On a passé huit mois ensemble avec Juninho, je n’ai aucune raison de lui en vouloir, c’était le choix du président, mais je me suis aperçu que ça ne marchait pas. Quand Rennes m’a appelé, c’est normal que je le considère,» a-t-il expliqué.

Quand il s'agit d'évoquer sa succession à Lyon, Florian Maurice n'hésite pas à dire qu'il ne partage pas la vision du métier de recruteur telle qu'imaginée par Bruno Cheyrou. Selon le nouveau responsable du recrutement de l'OL, il faut avoir été footballeur professionnel pour connaître la valeur d'un joueur. «Pour moi, c'est faux. (...) Gérard Bonneau (ex-recruteur des jeunes à Lyon, ndlr) n'a pas été pro, et c'est sans doute l'un des meilleurs recruteurs de jeunes que j'ai connus. Dans la cellule de recrutement à la formation à Rennes, il n'y a pas un joueur pro. Ça ne veut rien dire».

et garde quelques regrets de son départ de l'OL

Malgré des tensions, et un Florian Maurice aujourd'hui 100% rennais («Aujourd’hui, mon fils de 10 ans est supporter de Rennes, il joue au Stade. (...) Rennes, c’est mon club»), le natif de Sainte-Foy-lès-Lyon n'a pas rompu tout lien avec Jean-Michel Aulas. Il garde même quelques regrets. «À l’époque, ça se passe en un coup de fil, je lui dis : « Écoutez président, je m’en vais. » Je peux aussi comprendre qu’il n’ait pas aimé ça, j’aurais pu l’amener de manière différente. (...) On a mangé ensemble récemment avant Lyon-Rennes avec Olivier Cloarec, Vincent Ponsot et Jean-Michel Aulas, mais on ne parle pas de tout ça, c’est un peu tabou entre nous. J’ai quand même ce regret d’être parti comme ça de l’OL».