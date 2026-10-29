Brésil : la liste de Carlo Ancelotti avec Raphinha, Endrick et plusieurs ex de Ligue 1

Après une tournée de matchs amicaux ponctuée par un match nul (1-1) et une victoire (2-4) en Australie, puis par un succès en Inde (0-4) en septembre-octobre, le Brésil va mettre le cap sur Singapour au mois de novembre. Le sélectionneur de la Seleção, Carlo Ancelotti, a dévoilé ce jeudi sa liste pour les deux rencontres amicales face au Japon, le 14 novembre, puis face à la sélection singapourienne, trois jours plus tard. Les deux rencontres se joueront au Stade national de Singapour.

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Plusieurs cadres de l’effectif devront renoncer à ce rassemblement, à commencer par le capitaine du Paris Saint-Germain, Marquinhos, touché à la cuisse. Gravement blessé avant la Coupe du Monde, Rodrygo est toujours à l’infirmerie et ne devrait effectuer son retour qu’en fin d’année. On notera en revanche le retour de Raphinha, blessé face à l’Australie le mois dernier, mais revenu sur les terrains depuis avec le FC Barcelone.

João Pedro blessé, Alisson encore zappé

Comme il y a un mois, Carlo Ancelotti mise également sur de nombreux joueurs locaux : Pedro Morisco (Coritiba), Arthur Dias (Athletico-PR), Jonathan Jesus (Cruzeiro), André Luiz (Corinthians) ou encore Gabriel Bontempo (Santos) sont ainsi appelés. Deux joueurs du Shakhtar sont aussi appelés pour la première fois : Marlon Gomes (22 ans) et Alisson Santana (21 ans).

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Les ex-Lyonnais, Lucas Perri et Endrick, sont présents, comme le Monégasque Vanderson, ou l’ancien Strasbourgeois Andrey Santos. À noter aussi les présences d’Allan, l’ailier de Manchester City, et de João Gomes, milieu d’Aston Villa. Vinícius Júnior est évidemment là. Pas de João Pedro en revanche. L’attaquant de Chelsea est blessé et avait déjà renoncé au rassemblement de septembre. Comme lors de la dernière trêve, Ancelotti a également fait le choix de se passer d’Alisson Becker.

La liste complète de Carlo Ancelotti :

Gardiens : Pedro Morisco (Coritiba), Bento (Al-Nassr), Lucas Perri (Torino)

Défenseurs : Arthur Dias (Athletico-PR), Carlos Augusto (Inter Milan), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Jair Cunha (Nottingham Forest), Jonathan Jesus (Cruzeiro), Vanderson (Monaco), Vitor Reis (Manchester City), Wesley (AS Roma)

Milieux : André Luiz (Corinthians), Andrey Santos (Manchester United), Bruno Guimarães (Arsenal), Danilo (Botafogo), Marlon Gomes (Shakhtar Donetsk), Gabriel Bontempo (Santos), João Gomes (Aston Villa)

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Attaquants : Alisson Santana (Shakhtar Donetsk), Allan (Manchester City), Endrick (Real Madrid), Estevão (Chelsea), Raphinha (FC Barcelone), Rayan (Bournemouth), Vinícius Júnior (Real Madrid)