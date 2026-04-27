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Ligue des Champions

Le Bayern Munich regrette de ne pas avoir recruté Désiré Doué

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Doué (PSG) @Maxppp
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À l’heure de recevoir le Bayern Munich pour la demi-finale aller de Ligue des Champions, Désiré Doué ne doit certainement pas regretter d’avoir choisi de signer chez les Rouge-et-Bleu en 2024, au lieu de répondre favorablement aux sirènes du Bayern Munich. Le jeune Français a remporté la C1 avec le club de la capitale, mais Karl-Heinz Rummenigge a indiqué qu’il aurait aimé avoir l’ancien Rennais en Bavière.

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«Nous aurions adoré le recruter, il aurait parfaitement convenu à notre équipe. Mais il a choisi Paris, car il souhaitait rester en France. Inévitablement, nous raterons certains joueurs à l’avenir, car d’autres clubs pourraient proposer des salaires plus élevés. C’est un fait qu’il faut accepter ; cela fait partie du jeu. Comme vous pouvez le constater, Paris et nous gérons plutôt bien cette situation. (…) Ce joueur aurait été un excellent choix pour nous, compte tenu du rapport qualité-prix, du montant du transfert et du salaire», a-t-il déclaré sur T-Online.

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