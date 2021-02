OM-PSG : Icardi compte bien à nouveau briller

L'Argentin sait se mettre ses supporters dans la poche. Remis de problèmes aux adducteurs et après avoir fait bonne figure contre Brest (un but, une passe décisive), Mauro Icardi avait amplement participé à la victoire du PSG dans le « Classique » comptant pour le Trophée des champions de mi-janvier, avec un nouveau but et une autre passe décisive (victoire finale 2-1). Un match qui signait son retour en force dans le onze.

Presque un mois plus tard, Paris et son buteur retrouve leur pire ennemi. Et l'Argentin est déterminé, comme il l'a déclaré aux médias du club : «un Classique reste un Classique. Ce sont les matches les plus importants d'une saison. Au-delà des finales, ce sont des matches qui changent la période dans laquelle vous êtes. Que vous gagniez ou que vous perdiez. C'est un match très important qu'on vit différemment.» Les retrouvailles s'annonces bouillantes.