Liverpool : la triste semaine des Reds

Les émotions vont beaucoup trop vite dans le football et Liverpool peut en témoigner. Après avoir remporté la Carabao Cup et la FA Cup il y a peu, les Reds avaient l'opportunité de réaliser un incroyable quadruplé dès dimanche dernier en allant chercher la Premier League et ensuite la Ligue des Champions avec cette finale contre le Real Madrid samedi soir au Stade de France. Mais en sept jours, Jürgen Klopp et les Reds ont tout perdu. Alors qu'il comptait un point de retard sur Manchester City avant la 38e et dernière journée de Championnat dimanche dernier, le club de la Mersey devait s'imposer et compter sur un faux pas des Citizens pour être sacré.

Tout avait rapidement bien débuté pour Mohamed Salah et ses partenaires puisque le Manchester City de Pep Guardiola était rapidement mené de deux buts par Aston Villa. Mais les Reds n'ont pas fait le boulot dans un premier temps. Et s'ils se sont imposés 3-1 à Anfield, ils ont surtout appris dans le même temps le retournement de situation du club manucunien, vainqueur 3-2 face aux Wolves. Résultat, Liverpool a vu le titre de Premier League lui passer sous le nez pour un petit point. Une meilleure issue était alors attendue ce week-end à Saint-Denis, mais il n'en a rien été.

Deux coupes mais aussi deux "finales" perdues

Malgré une bonne première période au Stade de France et une prestation intéressante, Liverpool est tombé face au Real Madrid et le but de Vinicius Jr (0-1), sans oublier l'énorme match de Thibaut Courtois. En quelques jours, Jürgen Klopp et ses hommes sont donc passés à côté de deux gros titres et donc du quadruplé tant attendu par tous les supporters. Présent au micro de Canal + samedi soir, l'entraîneur allemand n'a en tout cas pas affiché sa tristesse, préférant évoquer ce qui avait manqué à ses hommes dans cette finale.

«Un but. On a tiré 23 fois, 9 fois cadrés, c'est un super nombre pour une finale. Mais il faut que le ballon franchise la ligne, c'est ce qui nous a manqué. Courtois était l'homme du match, ça veut tout dire. S'il est homme du match, c'est qu'il a fait beaucoup d'arrêts. Peu importe le type de but qu'on marque, on a raté. C'est comme ça, c'est difficile à accepter mais on l'accepte.» Forcément déçus, les Reds vont donc regagner l'Angleterre sans la coupe aux grandes oreilles dans l'avion, mais la saison reste assez belle avec les deux coupes anglaises, un parcours exceptionnel en C1 et une bataille pour le titre jusqu'au bout avec Manchester City en PL.