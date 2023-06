Kylian Mbappé va parler

La suite après cette publicité

Kylian Mbappé est au centre des débats. Le PSG lui a mis un gros coup de pression suite à la lettre où il a annoncé qu’il ne prolongerait pas au-delà de juin 2024. Dans la foulée, il a publié un communiqué de presse diffusé par l’AFP et dans lequel il a expliqué que cette missive n’avait pour but que de prévenir Paris, où il veut jouer l’an prochain. Il a aussi indiqué ne jamais avoir parlé prolongation avec le PSG. Mais cela a été mal pris par le club de la capitale qui a démenti et qui lui a posé un ultimatum : une prolongation ou un départ cet été.

Alors que l’agitation autour de lui est plus forte que jamais, l’attaquant, dont on reparle au Real Madrid, est actuellement en sélection. D’ailleurs, il va certainement profiter da la conférence de presse de ce jeudi (18h) pour faire un point sur son cas personnel. En effet, en tant que capitaine, il sera face aux médias à la veille du match face à Gibraltar. Nul doute qu’il sera parfaitement à l’aise pour répondre aux nombreuses questions sur son futur.

