Harry Kane donne son avis sur Lamine Yamal et Kylian Mbappé, le FC Barcelone sous pression

Le Ballon d’Or de Kane fait encore débat, Mbappé tout proche du sacre

28 petits points ! C’est l’écart qui sépare Harry Kane de Kylian Mbappé dans le dernier classement du Ballon d’Or, dévoilé dans le nouveau numéro de France Football. Un scrutin particulièrement serré, puisque l’Anglais a été cité à 98 reprises contre 97 pour le Français. Mais c’est surtout le nombre de premières places qui a fait la différence : 40 pour Kane contre seulement 23 pour Mbappé. Et certains votes font déjà beaucoup parler. Trois journalistes n’ont même pas intégré le Français dans leur top 10, tandis qu’aucun des 100 votants n’a placé Ousmane Dembélé en première position. Et il y a quelques choix particulièrement surprenants ! Le journaliste grec, par exemple, n’a placé ni Mbappé, ni Lamine Yamal, ni Dembélé dans son top 10, tandis que son homologue croate a préféré Rodri, Haaland et même Messi à Harry Kane. Le vote de Vincent Garcia fait également polémique, notamment pour certains choix qui ne respecteraient pas les critères du scrutin. Mais le magazine donne aussi la parole au grand gagnant. Interrogé sur les profils de Mbappé et Yamal, Kane estime que le Ballon d’Or ne récompense pas uniquement les joueurs capables de faire basculer un match sur un dribble ou un exploit individuel. Pour lui, cette distinction vient aussi récompenser le travail collectif et toutes les tâches moins visibles. Un discours qui ressemble forcément à une belle défense de son propre sacre !

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Le Barça n’a plus le droit à l’erreur

En Espagne, le FC Barcelone doit rapidement relever la tête ! Après deux défaites consécutives face au PSG et au Real Madrid, les hommes d’Hansi Flick reçoivent Alavés avec une obligation de résultat. Une victoire permettrait de chasser les doutes avant une série particulièrement corsée, avec notamment des rendez-vous contre l’Atlético de Madrid et Aston Villa. D’autant que les Colchoneros sont à l’affût et pourraient mettre encore davantage de pression sur les Blaugranas au classement. Mais Hansi Flick va devoir composer avec une véritable hécatombe en défense ! Christensen, Koundé, Eric Garcia et Xavi Espart sont tous indisponibles, ce qui oblige le technicien allemand à revoir complètement ses plans. Plusieurs ajustements sont envisagés, avec notamment Frenkie de Jong susceptible de redescendre en défense centrale. Le Barça n’a donc pas le droit de se rater face à Alavés, sous peine de voir les doutes s’installer un peu plus avant les prochaines grandes échéances.

Giroud et Hakimi font sensation dans la presse française

La presse française a trouvé ses deux grands héros du week-end ! Dans le derby du Nord, le LOSC a pris le dessus sur le RC Lens grâce à un but d’Olivier Giroud à la 86e minute. Une victoire 1-0 qui vient récompenser la belle prestation collective des Lillois, face à des Sang et Or méconnaissables. L’Équipe titre « Giroud la flamme », tandis que La Voix du Nord s’amuse avec un « Coucou, revoilà Giroud ». De son côté, Le Figaro parle de « Giroud de secours ». À 39 ans, l’attaquant français a encore sorti les siens d’un mauvais pas et offert le derby à Lille ! Autre prestation qui fait énormément parler : celle d’Achraf Hakimi face au Havre. Le PSG s’est imposé 5-1 et le Marocain a tout simplement été monumental, avec un triplé et deux passes décisives. L’Équipe parle de « football total » pour saluer celui qui est devenu le premier défenseur de l’histoire de la Ligue 1 impliqué sur cinq buts dans une même rencontre. Et pendant que Hakimi empile les records, Luis Enrique continue lui aussi d’écrire l’histoire parisienne. Avec 127 victoires, l’Espagnol est désormais l’entraîneur le plus victorieux de l’histoire du club, comme le souligne Le Figaro. Petite séquence amusante également : Hakimi est revenu sur son échange un peu musclé avec Luis Enrique après son premier but. Le coach pensait que son joueur contestait une décision arbitrale, alors que le Marocain discutait simplement de son but avec l’arbitre assistant. Plus de peur que de mal entre les deux hommes !