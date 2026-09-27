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Équipe de France : Zidane fait le show en conférence de presse avant la Belgique

Par Sasha Nahon
1 min.
Zinedine Zidane @Maxppp
Belgique France

Zinédine Zidane était particulièrement détendu ce dimanche, à la veille du déplacement de l’équipe de France en Belgique pour la Ligue des nations. Face aux journalistes, le sélectionneur des Bleus a multiplié les plaisanteries, notamment lorsqu’il a été interrogé sur les changements prévus dans son onze de départ. « Des changements, il va y en avoir, c’est sûr. Combien ? Vous le verrez demain », a-t-il lancé avec le sourire. L’ancien entraîneur du Real Madrid s’est également montré élogieux envers Rayan Cherki, qu’il aurait aimé avoir comme coéquipier. « C’est un joueur de ballon », a-t-il expliqué, avant de revenir sur sa prestation face à la Turquie : « Je ne sais pas si vous l’avez vu… enfin si, vous avez vu le match », provoquant les rires de la salle. Zidane a notamment salué sa capacité à jouer entre les lignes et à délivrer des passes particulièrement intéressantes.

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Le technicien français a poursuivi sur le même ton au moment d’évoquer Ousmane Dembélé, désigné capitaine en l’absence de Kylian Mbappé. « Il pourrait peut-être jouer les quatre matchs. Ce n’est pas ce qu’on va faire… je donne une info là », a-t-il plaisanté, tout en soulignant les qualités physiques de l’attaquant. Interrogé sur Mark van Bommel, désormais sélectionneur de la Belgique, Zidane s’est également amusé de leurs anciennes confrontations sur les terrains. « On n’a pas tout à fait le même style, parce que c’est plutôt lui qui me chargeait et qui me donnait des petites boîtes », a-t-il raconté. Il a néanmoins tenu à saluer le caractère et la personnalité de l’ancien milieu néerlandais, qu’il retrouvera lundi soir sur le banc adverse.

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