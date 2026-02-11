L’OM annonce le licenciement de Roberto De Zerbi en pleine nuit !

La décision était dans les tuyaux depuis plusieurs heures, elle est désormais officielle. L’Olympique de Marseille a mis fin à la collaboration avec Roberto De Zerbi. Arrivé avec de grandes ambitions et un projet de jeu affirmé à l’été 2024, le technicien italien paie une série de résultats décevants et une dynamique devenue incontrôlable. La lourde défaite concédée face au Paris Saint-Germain lors du Classique au Parc des Princes (5-0), en clôture de la 21e journée de Ligue 1, aura servi de point de bascule définitif dans un contexte déjà extrêmement fragilisé.

Ces dernières semaines, l’OM était plongé dans une crise sportive profonde. L’élimination prématurée en Ligue des champions dès la phase de championnat, notamment après la contre-performance face au Club Bruges, avait déjà sérieusement écorné le crédit de De Zerbi auprès de la direction et des supporters. En championnat, l’irrégularité chronique, la remontada subie face au Paris FC et l’incapacité à rivaliser contre les concurrents directs ont accentué le malaise. Le discours du coach, longtemps soutenu par Pablo Longoria et Mehdi Benatia, ne suffisait plus à masquer un collectif déséquilibré et une équipe en perte de repères.

De Zerbi part par la petite porte

Dans ce contexte, l’humiliation subie lors du Classique a précipité les événements. « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d’un commun accord », a écrit le club phocéen dans un communiqué officiel publié tard dans la nuit. L’OM a acté la fin de l’aventure de Roberto De Zerbi après une réunion interne menée dans les heures suivant la rencontre. Les dirigeants ont estimé que le cycle était arrivé à son terme, que le message ne passait plus et que la situation sportive nécessitait une réaction forte. Le club phocéen tourne ainsi la page d’un projet ambitieux, mais inabouti, qui n’aura jamais trouvé la stabilité espérée dans les moments clés de la saison.

Le bilan de Roberto De Zerbi à Marseille restera contrasté malgré le retour en Ligue des Champions et la victoire retrouvée contre le PSG en Ligue 1 au Vélodrome, en septembre 2025. Loué pour ses principes offensifs, sa volonté de construire depuis l’arrière et son exigence tactique, l’Italien n’est jamais parvenu à adapter durablement ses idées aux réalités du championnat français et aux contraintes de l’effectif. Trop souvent exposée défensivement, incapable de hausser son niveau dans les grands rendez-vous, son équipe a fini par s’effondrer sous la pression. Avec ce licenciement, l’OM s’engage une nouvelle fois dans une phase de reconstruction, à la recherche d’un entraîneur capable de ramener de la stabilité et de répondre aux attentes élevées d’un club en quête de résultats immédiats.