Mercato OM : le petit tacle de Franck Passi

Cet été, l'Olympique de Marseille a préféré recruter malin plutôt que de dépenser de grosses sommes. Pape Gueye, Leonardo Balerdi ou Michaël Cuisance sont ainsi arrivés. Des recrues qui auraient pu faire du bien en vue de la campagne de Ligue des Champions, mais elles n'ont pas eu l'effet escompté alors que les Olympiens ont perdu leurs trois premiers matchs.

Invité par le média Football Club de Marseille, Franck Passi a été amené à analyser les défaillances de l'OM au plus haut niveau européen. Et l'ancien entraîneur du club a pointé des erreurs de casting : « l'OM n'a pas su recruter ces dernières saisons ces deux trois joueurs qui auraient pu permettre au club d'être plus costaud ». Un tacle envoyé à Dario Benedetto et à Kevin Strootman, qui ne convainquent toujours pas.