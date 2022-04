Manchester United prolonge Bruno Fernandes !

C'est officiel ! Bruno Fernandes a paraphé un nouveau contrat longue durée à Manchester United. L'international portugais est désormais lié aux Red Devils jusqu'en juin 2026 avec une option pour une année supplémentaire. Le milieu offensif de 27 ans passe d'un salaire de 120 000 à 288 000 euros par semaine et devient le troisième joueur le mieux payé du club mancunien, derrière Cristiano Ronaldo et David de Gea.

Manchester United avait déboursé 63 millions d'euros en janvier 2020 pour s'attacher les services du natif de Maia, alors qu'il faisait les beaux jours du Sporting CP. En deux ans dans le nord de l'Angleterre, l'international lusitanien aux 42 sélections a plus que rentabilisé son transfert puisqu'il s'est montré décisif 88 fois en 117 matches (49 buts, 39 passes décisives).

2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🔴🇵🇹@B_Fernandes8 has penned a new deal at Old Trafford! ✍️#MUFC