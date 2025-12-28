Serie A : à 38 ans, Jamie Vardy est élu joueur du mois de novembre

N’ayons pas peur de dire les termes : la carrière de Jamie Vardy est un conte de fées. Légende de Premier League et de Leicester, avec qui il a remporté un titre mémorable lors de la saison 2015-2016, l’attaquant de 38 ans a fait le choix de rejoindre l’Italie et le Cremonese l’été dernier. Un choix audacieux qui n’est en rien une retraite pour l’attaquant.

La suite après cette publicité

Toujours aussi fort, Vardy compte quatre buts avec la modeste équipe italienne en 12 apparitions en Serie A. Et même si son équipe pointe à la douzième place au classement, l’Anglais a été récompensé pour sa grande forme du moment. Auteur d’un but en trois matchs lors du mois de novembre, le buteur de 38 ans a été élu joueur du mois de novembre par la Serie A. Une belle récompense qui confirme que Vardy n’est pas un joueur comme les autres.