River Plate : Pablo Longoria se fait déjà dézinguer !

Après six ans passés à l’Olympique de Marseille en tant que directeur sportif puis comme président, Pablo Longoria a quitté le club phocéen par la petite porte. Marqué par une fin de saison chaotique ponctuée par les départs de Roberto De Zerbi puis de Medhi Benatia, l’Espagnol de 40 ans s’était fait très discret au moment de céder son trône à Alban Juster (puis à Stéphane Richard). Longoria avait d’ailleurs décidé de sortir du silence uniquement sur LinkedIn pour faire ses adieux au peuple olympien.

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Un départ de l’OM en catimini et une arrivée très discrète à River Plate

« Je viens de tourner une page importante et très significative de ma carrière. Écrire ce message me remplit d’émotions diverses. D’une certaine manière, cela me ramène au jour où je suis arrivé à l’Olympique de Marseille, plein d’énergie, d’idées et d’ambition de construire quelque chose qui ait du sens, sans savoir vraiment ce que cette expérience allait devenir. (…) Cette expérience a confirmé ma conviction que le football moderne exige une vision claire, de la discipline dans l’exécution et un sens aigu de la responsabilité institutionnelle. L’Olympique de Marseille a été un élément déterminant de ce parcours. Non seulement pour ce qu’il représente dans le football, mais aussi pour les défis qu’il implique. C’est un club qui exige de l’engagement, de la passion, de la résilience et la capacité de prendre des décisions sous une pression constante. (…) Je suis reconnaissant envers le football, envers Marseille et envers l’Olympique de Marseille pour la confiance qui m’a été accordée au cours de ces six saisons. Par-dessus tout, je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui ont rendu ce parcours possible : les employés, les entraîneurs, les joueurs et les supporters. Je tourne la page sur ce chapitre avec respect, recul et gratitude. »

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Parti de l’OM le 26 février dernier, Pablo Longoria n’a pas mis bien longtemps à retrouver un club. Près de deux mois plus tard, le 29 avril, il était nommé directeur sportif de River Plate. Longoria a pour mission de restructurer le club de Buenos Aires, mais pas seulement l’équipe première. Depuis, les Millonarios se sont activés sur le marché des transferts. Ils ont recruté Nicolas Otamendi, Angel Correa et espèrent enrôler d’autres noms bien connus tels que Facundo Medina (OM), Thiago Almada (Atlético), Franco Mastantuono (Real Madrid) ou encore Claudio Echeverri (Manchester City). Un casting ambitieux sur le papier. Mais en coulisses, ça commence déjà à chauffer pour Longoria. La raison ? La trois défaites de suite des Millonarios contre Gimnasia La Plata (0-1), Barracas Central (0-1) et Aldosivi (1-3) en championnat et en Coupe d’Argentine.

«Les supporters de River ne connaissent même pas la voix de Pablo Longoria»

Des mauvais résultats liés selon de nombreux observateurs à une gestion de l’effectif porteño par Longoria très contestée. « River devrait expliquer ce que fait Longoria », a déclaré le journaliste Hernán Castillo, suiveur de River Plate, imité par un autre journaliste. Au micro de Picado TV, Leo Uranga assure que Longoria serait déjà sur la sellette. « Aujourd’hui, Eduardo Coudet (le coach de River Plate, ndlr) est en très mauvaise posture auprès de nombreux dirigeants et de plusieurs joueurs. Certains dirigeants ont déjà tourné le dos à Eduardo Coudet. Ils ont commencé à rejeter la faute sur Coudet concernant l’état du terrain, en évoquant le réensemencement. Pablo Longoria est déjà dans le collimateur de Stefano Di Carlo (le président de River Plate, ndlr). C’est un employé de River, ce n’est pas un dirigeant. On l’a fait venir pour vendre ou prêter des joueurs, et il ne l’a pas fait ». Spécialiste du mercato à l’OM, Longoria est en effet pointé du doigt pour avoir fait partir plusieurs joueurs sans avoir renfloué les caisses de River Plate.

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«Longoria a joué un rôle déterminant dans la décision de réduire l’effectif et de se séparer de 15 joueurs du jour au lendemain. (…) Il est clair que l’effectif de River n’a pas du tout apprécié que la direction – à l’initiative de Pablo Longoria – ait licencié autant de joueurs, notamment en raison de la manière dont cela s’est passé. Cette décision a été prise afin de réduire la masse salariale, mais la grande majorité des joueurs licenciés n’ont toujours pas trouvé de club et continuent de percevoir leur salaire. Les supporters de River ne connaissent même pas la voix de Pablo Longoria, mais ce qui est clair, c’est qu’il règne actuellement un mécontentement général. Les supporters s’expriment majoritairement sur les réseaux sociaux contre l’Espagnol, non seulement en raison de la manière dont il s’est séparé des joueurs qui s’entraînent aujourd’hui à Cantilo (le centre d’entraînement, ndlr), mais aussi parce que les transferts n’ont pas été à la hauteur des attentes», peut-on lire sur Bola VIP. Ça chauffe déjà pour Longoria !