PSG : la lune de miel est terminée pour Ferran Torres

L’été a été sublime pour Ferran Torres. Champion du monde avec l’Espagne et buteur en finale contre l’Argentine (1-0 après prolongations), il a enchaîné sur un transfert pour 48,5 millions d’euros du côté du Paris Saint-Germain. Tout a vite pris forme avec de nombreux buts. Auteur d’un doublé lors de sa première apparition contre Rennes (2-2), il a permis aux Franciliens d’éviter la défaite. En confiance, il a également marqué contre Brest et Marseille avant la trêve internationale, tout en inscrivant un triplé contre le Slovan Bratislava en Ligue des Champions.

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Ses coéquipiers étaient sous le charme. «J’ai eu la chance de jouer un peu avec lui au FC Barcelone. C’est un vrai buteur, un vrai numéro neuf qui peut aussi jouer sur le côté. Et c’est facile de jouer avec lui. Il fait de très bons appels. C’est facile de le trouver, on se parle beaucoup, avec Ferran, c’est facile», a notamment déclaré Ousmane Dembélé. Vitinha était lui aussi élogieux : «j’espère, qu’il va continuer, il vole ! Il faut qu’on fasse notre possible pour être à ce niveau-là en termes d’efficacité. On est très contents de l’avoir.» Pourtant, depuis, c’est le calme plat.

Ferran Torres marque le pas

Pas forcément à l’aise lors de la trêve internationale avec un match décevant contre l’Angleterre avant de devoir rentrer à Paris pour soigner des douleurs à sa cheville gauche, Ferran Torres a eu du mal depuis avec le Paris Saint-Germain. Muet sur les cinq derniers matches du club francilien, c’est comme remplaçant qu’il a débuté les deux chocs contre Manchester City et le FC Barcelone. Face aux Blaugranas, il a eu 70 minutes pour se montrer suite à la blessure d’Ousmane Dembélé et a plutôt déçu avec un 4/10 dans nos notes du match.

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Lundi dernier contre l’Olympique Lyonnais, il a encore réalisé une prestation mitigée. Manquant d’efficacité et obtenant un 5/10 dans nos notes de la rencontre, il a été remplacé par Senny Mayulu qui a inversé le scénario du match en allant débloquer la situation. Manquant quatre grosses occasions face à Dominik Greif, Ferran Torres est bien moins tranchant que lors de ses premières sorties. Si ce n’est pas encore très inquiétant, il va devoir vite mettre fin à cette dynamique. Ce vendredi contre Le Havre, la lanterne rouge de notre championnat, ce sera l’occasion parfaite pour relancer la machine.