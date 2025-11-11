PSG : le traitement de l’intouchable Lucas Chevalier met en furie la Russie

Lucas Chevalier a sorti les poings. Dans la nuit de dimanche à lundi, le portier français s’est emparé de son compte Instagram pour vider son sac après avoir été toute la journée au centre d’une polémique. En effet, il aurait liké une publication pro-RN sur le réseau social. Ce qu’il a fermement démenti, assurant que cela est à l’opposé de ses convictions. Une affaire dont le Paris Saint-Germain, qui soutient le gardien, comme le joueur tricolore se seraient bien passés. D’autant qu’il y avait un match très important à jouer dimanche au Groupama Stadium face à l’OL. Les champions de France se sont imposés sur le score de 3 à 2. Mais Chevalier a connu certaines difficultés.

La suite après cette publicité

Lucas Chevalier ne rassure pas

Impuissant sur l’égalisation d’Afonso Moreira, qui a remporté son duel face à lui (1-1, 30e), il a été lobé par Ainsley Maitland-Niles à la 50e (2-2). Cette fois-ci, son positionnement a été pointé du doigt, bien que Luis Enrique et ses coéquipiers assurent qu’il n’est pas fautif et que ce sont les défenseurs qui sont à blâmer. Il n’est pas peut-être pas le seul fautif, mais sa responsabilité est malgré tout engagée. La presse française ne l’a d’ailleurs pas épargnée après le coup de sifflet final, évoquant un nouveau match inabouti de l’ancien du LOSC. Certains supporters parisiens, eux, ont été plus virulents sur X. Il a été qualifié de « pire gardien du PSG ». D’autres ne comprennent toujours pas pourquoi Paris n’a pas gardé Gianluigi Donnarumma.

La suite après cette publicité

Enfin, certaines voix s’élèvent afin que le PSG tente le coup avec Matvey Safonov (26 ans, 0 match cette saison). Mais pour le moment, Luis Enrique ne semble pas décidé à faire évoluer sa hiérarchie, malgré les erreurs de Chevalier. Le Russe, lui, commence à perdre patience. Le mois dernier, il a ouvert la porte à un départ, souhaitant avoir du temps de jeu. D’autant qu’il estime avoir les qualités pour être numéro 1 ou du moins vraiment concurrencer Chevalier. Au pays, on ne comprend toujours pas le traitement de Matvey Safonov, surtout que Lucas Chevalier n’est pas indiscutable et n’impressionne pas du tout. Ce mardi, Sov Sport, qui a évoqué la polémique liée au RN concernant le Français, indique qu’il a été vivement critiqué par certains supporters qui ont exigé son départ.

Certains militent pour Matvey Safonov

En ce qui concerne le terrain, le média russe a écrit : « pendant ce temps, Matvey Safonov célèbre un triste cap : il a passé 25 matches consécutifs sur le banc. Même les erreurs de son adversaire ne semblent pas impacter les titularisations du Russe. Ces derniers temps, le Français s’est montré de plus en plus incertain dans les buts. Prenons l’exemple du récent match contre Lyon (3-2), où une faute de Chevalier a permis à l’adversaire d’inscrire son deuxième but à la 50e minute, égalisant ainsi le score. Mais Luis Enrique refuse obstinément de donner sa chance à Matvey. Bien que le Russe se donne à fond à l’entraînement et soit toujours prêt à en découdre, il a besoin de temps de jeu en match. »

La suite après cette publicité

Sport Sov poursuit : « de plus, il semble qu’il n’y ait aucun conflit entre Safonov et Zabarnyi. C’est précisément cet incident qui a semé le doute quant à l’avenir de notre joueur au sein du club parisien. Une vidéo circule désormais sur les réseaux sociaux, montrant l’Ukrainien serrant la main d’un coéquipier dans un avion. Le joueur, dont le visage est hors champ, a été identifié comme étant Matvey grâce aux deux bagues qu’il porte habituellement. » Sport Express se questionne aussi sur la gestion des gardiens parisiens. « Morton a enroulé le ballon pour Maitland-Niles, qui a lobé avec brio un Chevalier impuissant. Et si Safonov entrait en jeu ? La question semble rhétorique. Matvey jouera pour l’équipe nationale. »

La Russie veut du changement dans les cages parisiennes

Justement, en équipe nationale, on estime aussi qu’il n’est pas traité à sa juste valeur. C’est le cas de Vitaly Kafanov, l’entraîneur des gardiens de la sélection russe. Interrogé par Sport Express, il a confié : « oui, Matvey est le numéro un (en sélection). Malgré le manque de temps de jeu au PSG, il est en excellente forme grâce à un entraînement constant avec des grands noms. » Ensuite, il a été clair concernant la concurrence avec Chevalier. « Je ne crois pas (qu’il soit irréaliste de penser qu’il puisse devancer le Français). Ces gardiens sont à peu près du même niveau. Il faut juste donner à Matvey au moins trois matches d’affilée. Ensuite, il progressera de match en match. »

La suite après cette publicité

Il a ajouté : « les gardiens de but ne doivent jamais baisser les bras. Ils doivent être préparés à de telles situations dès le départ, dès qu’ils choisissent ce métier ingrat. Surtout lorsqu’un gardien russe a la chance d’évoluer dans le meilleur club d’Europe. Quelle autre motivation faut-il pour s’entraîner quotidiennement avec les meilleurs joueurs actuels, vainqueurs de la Ligue des Champions ? » Malgré tout, un départ n’est pas impossible. « C’est le destin des gardiens de but. Il est impossible d’en aligner deux pour un même match. Matvey doit attendre son heure et la saisir quand elle se présentera. Pour ma part, je ne pense pas qu’il soit approprié de lui donner des conseils (sur son avenir). Matvey prendra sa propre décision lorsqu’il le jugera nécessaire. » Sov Sport a partagé une autre déclaration plus tranchante de Vitaly Kafanov : « ils craignent que Safonov ne prenne la place de Chevalier, car il a coûté 40 M€. » En Russie, on continue de pousser pour que Matvey Safonov ait enfin sa chance face à un Lucas Chevalier, qui ne fait pas l’unanimité.