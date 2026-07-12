Coupe du Monde
Coupe du Monde 2026 : le tableau du dernier carré est presque connu
@Maxppp
Ce samedi soir, l’Angleterre défiait la Norvège dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du Monde 2026. Un choc qui a finalement tourné à l’avantage des Three Lions. Une victoire (2-1) qui permet aux hommes de Thomas Tuchel de rejoindre le dernier carré.
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Au tour suivant, les Anglais défieront donc la Suisse ou l’Argentine, qui s’affrontent cette nuit à partir de 3h. Pour rappel, l’autre demi-finale opposera la France, qui est venue à bout du Maroc, à l’Espagne, qualifiée vendredi soir après sa victoire contre la Belgique.
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