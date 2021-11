Les nouvelles déclarations de Nasser Al-Khelaïfi sur l'avenir de Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Pour la première fois de son histoire, le PSG célèbre un joueur sacré Ballon d'Or au sein de son effectif. Alors forcément, cela peut faire sourire car si Lionel Messi a remporté pour la 7e fois de sa carrière cette prestigieuse récompense, c'est avant tout pour la saison réalisée du côté du FC Barcelone. Évidemment, cette attribution fait réagir la planète football, comme toujours, mais du côté Nasser Al-Khelaïfi, on s'est empressé de féliciter l'Argentin.

«Je tiens à féliciter chaleureusement Leo. C’est une immense fierté pour le club qu’un de nos joueurs décroche le titre le plus prestigieux et le plus convoité», a dans un premier temps déclaré le président parisien, avant d'émettre un souhait pour l'avenir. «Pour le club, c’est le premier, j’espère que ce n’est pas le dernier, j’espère que d’autres joueurs le gagneront, à commencer par Kylian. Je suis sûr qu’il veut le gagner.»

Al-Khelaïfi croit toujours en une prolongation de Mbappé

Cette petite phrase lâchée n'est pas dû hasard. Le patron du PSG poursuit son lobby pour convaincre le champion du monde de prolonger l'aventure avec le club de la capitale, lui qui voit son contrat se terminer en juin prochain. Dans un mois, il pourra même signer libre pour la saison suivante là ou bon lui semble, et surtout au Real Madrid, le club de ses rêves, qui lui fait des courbettes depuis l'été dernier pour le faire venir.

«Vous savez ce que j’en pense, Kylian est un grand joueur, un grand homme. Kylian sait ce qu’il veut faire, nous aussi», poursuit Al-Khelaïfi, avant de conclure après une nouvelle relance de la Chaîne L'Equipe sur la possible prolongation de Mbappé et la poursuite de discussions avec son clan : «On espère.» La balle est plus que jamais dans le camp du numéro 7. Seulement, le temps presse pour le PSG...