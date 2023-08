PSG : Warren Zaïre-Emery espère faire toute sa carrière à Paris

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé au Parisien, le milieu de terrain français Warren Zaïre-Emery est revenu sur sa première sous le maillot du PSG, appréciant notamment le soutien de ses supporters : «mon premier match en pros, c’était à Clermont (le 6 août 2022). Mais quand j’ai joué au Parc pour la première fois (face à Haïfa, le 25 octobre 2022)… J’étais tout content ! Je voulais toucher le plus de ballons possibles et me donner à fond. J’avais bien réussi à gérer la pression ! J’espère que ça va durer et que je vais faire plaisir aux ultras, car ils sont toujours là pour nous à nous encourager.»

Toujours dans les colonnes du quotidien, l’international U19 tricolore (3 sélections) espère également faire toute sa carrière au Paris Saint-Germain, club qu’il suit depuis petit : «je suis un gamin d’Île-de-France, né à Montreuil, j’ai toujours aimé le PSG. Après mon départ d’Aubervilliers, j’ai toujours joué pour ce club. J’y suis arrivé très jeune et suis passé par toutes les cases : l’association, la préformation, le centre, maintenant le groupe pro. J’espère que ça va durer. Faire toute ma carrière sous ce maillot, c’est un rêve. J’espère l’accomplir.»