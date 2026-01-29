Ligue Europa : l’OL termine à la première place, Lille en barrages, Nice chute encore

Un multiplex de 18 rencontres pour clôturer la phase de ligue. Amoureux du ballon rond, tel était le programme de ce jeudi soir. D’ores et déjà assuré de participer à la phase finale de cette Ligue Europa version 2025-2026, l’Olympique Lyonnais avait, malgré tout, pour objectif de terminer à la première place du classement. Opposés au PAOK Salonique, les hommes de Paulo Fonseca démarraient pourtant de la pire des manières. Profitant d’un corner joué à deux, Giakoumakis, esseulé au second poteau, libérait les visiteurs (0-1, 20e). Qu’importe.

Titularisé sur le front de l’attaque pour l’occasion, le jeune Himbert remettait les deux formations à hauteur (1-1, 33e). Avant la pause, Konstantelias voyait lui rouge et laissait ses partenaires à dix. Au retour des vestiaires, l’OL, en supériorité numérique, en profitait logiquement. Après un joli travail de Moreira, Merah surgissait et donnait l’avantage aux siens (2-1, 55e). Si les Lyonnais pensaient filer vers la victoire, les Grecs n’avaient pourtant pas dit leur dernier mot. Sur un corner de Zivkovic, Meïté s’élevait plus haut que Niakhaté dans l’axe et assénait une bonne tête placée vers la gauche (2-2, 67e). Un but anecdotique puisque l’OL, grâce à Karabec (3-2, 88e) puis Gomes Rodriguez (90+3e), s’offrait finalement la victoire et terminait bien cette phase de ligue à la première place.

L’OL termine en tête, le LOSC assure

Les Gones défieront soit Lille, le PAOK Salonique, l’Etoile Rouge de Belgrade ou le Celta de Vigo au tour suivant. 21e et sous pression avant d’accueillir Fribourg, le LOSC - en grande difficulté ces dernières semaines - devait, de son côté, terminer le travail pour rêver d’un avenir européen. Conscient de l’enjeu, le club nordiste se montrait solide, sans pour autant déstabiliser la défense allemande. Accroché à la pause mais toujours qualifié pour les play-offs, le LOSC se faisait peur au retour des vestiaires. Après plusieurs situations chaudes et l’expulsion d’Eggestein à l’aube du dernier quart d’heure, les Nordistes venaient finalement à bout de leur adversaire du soir grâce à un but sur penalty de l’inévitable Giroud (1-0, 90+2e).

Un résultat positif puisque les hommes de Bruno Génésio terminaient cette phase de ligue à la 18e place. Lors des barrages, les Dogues défieront donc soit l’Etoile Rouge de Belgrade ou le Celta de Vigo. Enfin, l’OGC Nice, d’ores et déjà éliminé, a clôturé cette phase de ligue sur une nouvelle note amère. Après sa victoire la semaine dernière, le Gym a, cette fois-ci, échoué sur la pelouse de Ludogorets (0-1). Parmi les principales surprises de la soirée, à noter le match nul de l’AS Roma sur la pelouse du Panathinaïkos (1-1). Tombeur du Dinamo Zagreb, le FC Midtjylland termine de son côté au 3e rang. Le gros coup de cette ultime journée est à mettre à l’actif de Porto. Grâce à sa victoire contre les Glasgow Rangers (3-1), le club portugais revient dans le top 8 et évite les barrages.

Tous les résultats de 21 heures

Aston Villa 3-2 RB Salzbourg : Buendia (65e), Mings (76e) et Jimoh-Aloba (87e) / Konaté (33e), Yeo (49e)

FC Bâle 0-1 Viktoria Plzen : Panos (39e)

Betis Séville 2-1 Feyenoord Rotterdam : Antony (17e), Ezzalzouli (32e) / Tengstedt (77e)

Celtic Glasgow 4-2 FC Utrecht : Nygren (6e), Viergever (10e, csc), Engels (19e, sp) et Trusty (66e) / De Wit (44e) et Blake (62e)

Etoile Rouge Belgrade 1-1 Celta Vigo : Bruno Duarte (89e) / Lopez (87e)

FC Porto 3-1 Glasgow Rangers : Mora (27e), Moura (36e), Fernandez (41e, csc) / Gassama (6e)

FCSB 1-1 Fenerbahçe : Cisotti (71e) / Yüksek (18e)

Go Ahead Eagles 0-0 Braga

Racing Genk 2-1 Malmö FF : Heymans (45e) et Karetsas (82e) / Ali (4e)

Lille 1-0 Fribourg : Giroud (90+2e, sp)

Ludogorets Razgrad 1-0 Nice : Stanic (42e)

OL 4-2 PAOK Salonique : Himbert (33e), Merah (55e), Karabec (88e) et Gomes Rodriguez (90+3e) / Giakoumakis (20e) et Meïté (67e)

Maccabi Tel-Aviv 0-3 Bologne : Rowe (35e), Orsolini (47e) et Pobega (90+4e)

FC Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb : Simsir (49e) et Bak (74e)

Nottingham Forest 4-0 Ferencvaros : Otvos (17e, csc), Igor Jesus (21e, 56e) et McAtee (90e, sp)

Panathinaïkos 1-1 AS Rome : Taborda (58e) / Ziolkowski (80e)

Sturm Graz 1-0 Brann Bergen : Kiteishvili (85e)

VfB Stuttgart 3-2 Young Boys Berne : Undav (6e), Demirovic (7e) et Andres (90e) / Gigovic (42e), Lauper (57e)