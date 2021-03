Premier League : vers une prolongation du mercato estival ?

Ce jeudi, les clubs de Premier League se réunissaient pour discuter d’une possible prolongation du mercato estival. En effet, selon les informations du Daily Mail, Chelsea aurait proposé à ce que l’ouverture du mercato soit décalée d’une semaine, afin qu’il puisse se terminer début septembre et non pas fin août comme prévu.

Les Blues auraient également demandé à ce qu’une semaine supplémentaire soit ajoutée, mais uniquement pour les transferts nationaux, entre les différentes divisions anglaises. Pour que cette mesure passe, il faudra encore l'aval des clubs ainsi que celui de la Fédération.