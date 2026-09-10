Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

OL : Keito Nakamura est prêt à jouer

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Keito Nakamura (Japon) @Maxppp
Paris FC Lyon

Ce jeudi, à deux jours d’un déplacement au Paris FC, Paulo Fonseca a fait un point sur le cas Keito Nakamura. Le Japonais est arrivé depuis un petit peu plus d’une semaine entre Rhône et Saône. Son entraîneur semble déjà conquis.

La suite après cette publicité

«Keito Nakamura est prêt. J’aime la semaine de travail qu’a effectuée Keito Nakamura et il est prêt pour jouer. Ce sera ma décision ensuite pour le match de ce week-end, mais il s’est bien entraîné. Il est arrivé très bien physiquement et j’aime beaucoup ce qu’il fait à l’entraînement. Il a besoin de temps pour s’adapter à l’équipe, mais il est intelligent et comprend notre manière de jouer. Keito est un joueur collectif et très différent de Malick Fofana. On peut plus l’associer et il est un joueur de dernière décision, qui tire bien et qui a une bonne finition. Je pense que j’ai plus de joueurs qui finissent bien que la saison dernière. Nous avons plus de solutions offensives.» Qualifié pour ce match, Nakamura pourrait faire ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lyon
Keito Nakamura
Paulo Fonseca

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lyon Logo Lyon
Keito Nakamura Keito Nakamura
Paulo Fonseca Paulo Fonseca
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier