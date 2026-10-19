PSG : le choix du futur stade se précise

Le PSG se rapproche d’un choix décisif concernant son futur stade. Selon L’Équipe, les dernières réunions organisées avec Paris, Poissy et Massy ont permis au club d’affiner son analyse des trois projets. La direction parisienne souhaite désigner, à l’automne 2026, un site à privilégier pour la suite des travaux, sans pour autant abandonner définitivement les deux autres options. À ce stade, Paris et Poissy semblent se détacher, avec un avantage potentiel pour le Parc des Princes, auquel le club reste logiquement très attaché.

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Les trois candidatures présentent toutefois des difficultés. À Poissy, la candidature est confrontée à des incertitudes politiques et à des réserves concernant la réhabilitation du quai Talbot, qui ne serait pas envisageable avant 2040. À Paris, d’importants aménagements des transports en commun seraient nécessaires, notamment sur les lignes de métro 9 et 10, pour un coût estimé à plusieurs centaines de millions d’euros. Massy apparaît davantage en retrait, surtout en raison de la volonté de son maire de soumettre le projet à un référendum local. Ainsi, le financement sera déterminant : le PSG doit encore clarifier la répartition des dépenses avant d’arrêter sa préférence dans les prochaines semaines.