André Ayew retrouve un nouveau club

Libre depuis la fin de son contrat au Havre l’été dernier, André Ayew a trouvé un point de chute. Ce mercredi, le club néerlandais de NAC Breda a officialisé l’arrivée du Ghanéen jusqu’à la fin de la saison. Le joueur de 36 ans y a signé un contrat de six mois, plus une année en option.

«Dans la lutte pour le maintien en Eredivisie, le NAC a recruté André Ayew (36 ans), un nouvel attaquant, pour renforcer son effectif. L’expérimenté attaquant franco-ghanéen a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison en cours, assorti d’une option pour une saison supplémentaire à Breda», indique la lanterne rouge de D1 néerlandaise. La saison dernière, Ayew avait joué 27 matchs de Ligue 1 avec le HAC, pour 4 buts et 1 passe décisive.