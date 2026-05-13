Le Trophée Espoir du Football va avoir lieu ce jeudi au Vélodrome

Le 14 mai, le Stade Vélodrome sera le théâtre de la deuxième édition du Trophée Espoir du Football, une cérémonie prestigieuse conçue par Foot Factory pour honorer l’élite de la formation française. Initialement local, l’événement prend cette année une envergure nationale en réunissant près de 2800 joueurs issus des catégories U17 et U19. Inspiré des codes du Ballon d’Or et des Trophées UNFP, ce rendez-vous vise à offrir une reconnaissance officielle et une visibilité médiatique accrue aux futurs talents du football professionnel.

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Grâce au soutien du Crédit Agricole, cette soirée, organisée aussi avec HKZ Football, récompensera les meilleures performances individuelles par poste, ainsi que les meilleurs entraîneurs et joueurs de la saison. Le processus de sélection, qui combine les votes des coachs, du public et la régularité sur le terrain, transforme ce gala en un véritable baromètre du vivier national. En réunissant familles, professionnels et créateurs de contenu, le Trophée Espoir s’affirme désormais comme le rendez-vous incontournable pour célébrer la relève du football tricolore.