PSG : Kylian Mbappé et Achraf Hakimi absents de la Coupe de France ce vendredi

La suite après cette publicité

Au micro de Prime Video à l’issue de la défaite des siens sur la pelouse du Racing Club de Lens (3-1), l’entraîneur du Paris Saint-Germain Christophe Galtier a annoncé que Kylian Mbappé et Achraf Hakimi ne feront pas partie du groupe pour le déplacement du côté de Gaston-Petit, où le club de la capitale affrontera Châteauroux dans le cadre des 32e de finale de la Coupe de France.

« Kylian et Achraf vont avoir quelques jours de repos, c’était le plan pour qu’ils puissent participer aux deux matches (contre Strasbourg et Lens, ndlr), donc ils vont récupérer », a-t-il expliqué concernant ses deux internationaux, revenus rapidement dans l’effectif parisien après leurs participations respectives à la Coupe du Monde 2022 avec l’équipe de France pour Mbappé, finaliste de la compétition, et Hakimi, demi-finaliste avec la sélection marocaine.

À lire

Vidéo : la défense du PSG rend folle la Twittosphère