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Coupe du Monde

CdM 2026, Espagne : le message fort de Lamine Yamal après le match nul contre le Cap-Vert

Par Allan Brevi
3 min.
Lamine Yamal @Maxppp

Le match nul concédé par l’Espagne face au Cap-Vert (0-0) pour son entrée en lice dans cette Coupe du Monde 2026 a provoqué une véritable tempête médiatique de l’autre côté des Pyrénées. Considérée comme l’une des grandes favorites du tournoi, la Roja a déçu par son manque d’inspiration offensive et son incapacité à faire sauter le verrou cap-verdien malgré une nette domination. Resté sur le banc au coup d’envoi, Lamine Yamal a quant à lui brisé le silence sur Instagram après cette contre-performance en publiant un message fort.

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« Premier match de la Coupe du Monde et nous avons pris un point. Nous savons que la compétition est longue et que l’objectif est encore loin, mais nous allons continuer à travailler et tout se passera comme nous le souhaitons, n’en doutez pas. Je tiens à remercier Dieu de m’avoir permis de rejouer après ma blessure, ainsi que ma famille qui est toujours à mes côtés, me soutient et m’accompagne à chaque étape de ce parcours », a écrit le crack du Barça.

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