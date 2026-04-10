Une pépite mexicaine écrase Lamine Yamal

Lamine Yamal n’est plus le meilleur buteur des moins de 23 ans. Armando "Hormiga" González, un attaquant mexicain de 22 ans, vient de dépasser l’Espagnol qui évolue au FC Barcelone. En effet, l’attaquant des Chivas de Guadalajara comptabilise 25 buts entre le début d’année 2025 et la fin de ce même exercice, ce qui fait de lui le joueur U-23 avec le plus de buts dans le monde. Derrière Hormiga González se trouvent donc le Catalan (21 buts), puis Joaquín Panichelli (Strasbourg) avec 20 buts. Alessandro Vogt (St. Gallen) avec 16 buts et Mika Godts (Ajax Amsterdam) avec 14 buts sont juste derrière le podium.

La suite après cette publicité

Ce qui est encore plus sensationnel, c’est que "la Hormiga" de son surnom, compte 13 buts en 18 matchs contre 12 en 24 matchs de Lamine Yamal cette saison. Par ailleurs, le jeune attaquant serait sollicité par les Blaugranas. De plus, l’Atlético de Madrid lui ferait aussi les yeux doux afin de l’amener dans une attaque cent pour cent sud-américaine en Liga. Si le joueur qui évolue en première division mexicaine fait des heureux (1er du championnat), il pourrait rebondir en Europe dans peu de temps.