Les réseaux se moquent d’Atlético-Arsenal

Passer du tout au tout. Voila ce qu’on a vécu entre hier soir et ce soir. Après le spectacle entre le PSG et le Bayern Munich, la soirée a été bien plus fermée au Wanda Metropolitano. L’Atlético et Arsenal se quittent sur un match nul un but partout dans une rencontre très pauvre en occasions. Aucun but dans le jeu, peu de rythme, peu de folie et deux équipes qui se sont surtout neutralisées. Un combat tactique loin du feu d’artifice de la veille. Tout reste donc à faire avant le match retour à Londres. Sur les réseaux, beaucoup regrettent une demi-finale aller bien trop fermée entre les deux équipes.