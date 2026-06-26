Stéphanie Frappart prend sa retraite

Hier, la commission des arbitres de l’UEFA a annoncé l’arrivée de Stéphanie Frappart en tant que responsable de l’arbitrage. Une belle promotion pour la femme au sifflet de 42 ans. La Française aura diverses missions dont le développement stratégique de l’arbitrage en Europe ou encore la désignation des arbitres en Europe. De nouvelles responsabilités qui ne vont plus lui laisser le temps d’arbitrer.

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La Fédération Française de Football a confirmé qu’elle a mis un terme à sa carrière. Arbitre internationale, elle a été une pionnière en Ligue 1 (21 matches arbitrés), où certaines de ses décisions ne sont pas toujours passées. La FFF a ajouté que sa nouvelle mission auprès de l’UEFA ne lui permettra pas non plus de continuer à occuper «le poste de directrice technique déléguée à l’arbitrage féminin qu’elle occupe à la direction de l’Arbitrage de la FFF depuis mars 2023». Une nouvelle aventure commence donc pour Stéphanie Frappart.