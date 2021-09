Manchester United prépare un contrat historique pour Paul Pogba

La suite après cette publicité

La donne a bien changé. Alors que tout indiquait, il y a encore quelques mois, que l'avenir de Paul Pogba allait s'écrire loin d'Old Trafford, tout est différent maintenant. Depuis plusieurs semaines, les médias britanniques dévoilent des informations au compte-goutte, et toutes vont dans ce même sens. Convaincue par le recrutement estival de son club, La Pioche serait prête à dire oui à un nouveau contrat.

Sur le terrain, ses prestations sont en tout cas plus que convaincantes, et c'est clairement le meilleur Pogba qu'on voit en ce moment. Ses sept passes décisives en cinq rencontres de Premier League en sont la preuve. Et visiblement, chez les dirigeants des Red Devils, on veut récompenser le milieu de terrain tricolore avec un joli cadeau.

Un contrat jamais vu dans l'histoire

Le Daily Express affirme ainsi qu'un contrat historique va être proposé au Français. Historique, pourquoi ? Tout simplement car, en cas de oui, le joueur de 28 ans deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat. On parle là d'un salaire de 400.000 livres hebdomadaires, soit 467.000€ par semaine.

Ce qui donnerait un salaire annuel de 26 millions d'euros, sur une longue durée qui plus est comme l'indique le quotidien anglais. Reste désormais à savoir ce qu'en penseront Paul Pogba et Mino Raiola, mais pas de doutes, la direction mancunienne est prête à tout pour conserver son patron de l'entrejeu.