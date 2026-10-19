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L’espoir algérien Daniel Ilyès Mehdid attise les convoitises en Europe

Par Sebastien Denis
1 min.
Daniel Ilyès Mehdid @Maxppp

À seulement 19 ans, Daniel Ilyès Mehdid commence à se faire un nom au-delà des frontières algériennes. Actuellement sous les couleurs du MC Alger, l’international algérien U20 livre des prestations intéressantes qui ont le mérite d’attirer l’œil de plusieurs recruteurs. Initialement formé au poste de milieu défensif, le jeune joueur a été repositionné en charnière centrale, un choix tactique qui correspond bien à ses qualités. Doté d’un bon gabarit, d’une technique propre et d’une certaine aisance dans la relance, il présente un profil de défenseur moderne, capable également d’évoluer un cran plus haut si le système le demande. Ses sorties régulières et appliquées sous le maillot des jeunes Fennecs lui ont ainsi permis de se faire remarquer sur le Vieux Continent.

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Selon nos informations, l’intérêt pour le joueur du MC Alger se matérialise progressivement par des approches concrètes. En Belgique, des formations comme la RAAL La Louvière et Zulte Waregem se sont d’ores et déjà positionnées pour suivre son évolution. Le marché suisse s’avère aussi attentif, puisque le FC Bâle a coché son nom sur ses tablettes pour consolider son arrière-garde. Enfin, la piste portugaise représente une alternative sérieuse : le FC Alverca, Rio Ave et Estoril Praia figurent parmi les prétendants déclarés. Doté d’une marge de progression intéressante à son âge, Daniel Mehdid a désormais plusieurs cartes entre les mains pour espérer découvrir le football européen lors du prochain marché des transferts.

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