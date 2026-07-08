Coupe du Monde 2026 : la Suisse veut croire à l’exploit contre l’Argentine

Victorieux face à la Colombie aux tirs au but en 8e de finale, la Suisse va affronter l’Argentine en quart de finale. De quoi croire à un possible exploit. «Ce n’était pas notre meilleur match, mais on a écrit l’histoire. On va travailler pour faire encore mieux. On peut être très fier de nous. On ne veut pas s’arrêter là. Les joueurs ont su garder leur calme dans la séance des tirs au but et Gregor (Kobel) a été bon. C’est extraordinaire d’affronter l’Argentine. On les respecte, mais on veut encore plus écrire l’histoire», a expliqué Denis Zakarie, tandis que le sélectionneur Murat Yakin a ajouté : «on vit un moment historique et il faut profiter, il nous faudra peut-être une journée pour réaliser et après on commencera la préparation du prochain match. Le voyage continue, on va affronter les champions en titre, et dans ses deux derniers matches l’Argentine a eu quelques moments d’inattention, ce sera un match intéressant»

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Même son de cloche du côté de Breel Embolo qui veut se méfier des fins de match. «C’est l’un des plus gros matchs que tu peux jouer en Coupe du monde face à cette Argentine championne du monde. C’est une équipe avec de très grandes qualités, avec le meilleur joueur de tous les temps (Lionel Messi). On le respecte énormément, on sait de quoi il est capable même s’il continue de nous surprendre match après match. On va essayer de lui rendre la tâche difficile. Sur les deux derniers matchs, des équipes ont fait un super boulot. Jusqu’à la 65e minute, tout le monde se disait que l’Egypte méritait de passer mais il a encore décidé le match. C’est une équipe qu’il faut combattre jusqu’à la fin, ça va être un match très intéressant.»