PSG : une heure de téléphone par jour maximum pour les jeunes du centre de formation

Le PSG va fortement limiter l’utilisation du téléphone portable chez les jeunes de son centre de formation rapporte RMC Sport. À l’occasion de la rentrée scolaire, le club lance un plan baptisé « digital detox » au Campus de Poissy, qui concerne ses quelque 140 joueurs et joueuses. La mesure la plus stricte s’appliquera aux jeunes de la préformation, âgés d’environ 11 à 15 ans : du dimanche soir au vendredi après-midi, ils ne pourront utiliser leur téléphone qu’une heure par jour, entre 19h30 et 20h30, et seulement si leur chambre est propre et rangée. Le reste du temps, les appareils seront conservés dans une mallette, qui accompagnera également les équipes lors des déplacements. Le PSG imposait déjà aux jeunes de rendre leur téléphone le soir, et souhaite désormais aller plus loin pour lutter contre une utilisation jugée excessive des écrans. « Cette mesure peut paraître drastique. Mais elle nous semble assez salutaire quand on voit à quel point l’addiction au téléphone peut être néfaste pour un jeune, et davantage pour un sportif de haut niveau », explique Medhi Rahoui, directeur de l’éducation du club.

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Les joueurs et joueuses de 16 ans et plus seront soumis à des règles moins strictes, tout en étant eux aussi concernés par cette volonté de réduire le temps passé devant les écrans. Une décision qui ne réjouit pas forcément les pensionnaires du Campus. « On n’est pas forcément très contents », reconnaît Chlotilde Frèrejean, qui entame sa troisième année à Poissy, tout en estimant que cette mesure permettra de davantage discuter entre jeunes ou de consacrer du temps aux devoirs. Pour accompagner cette déconnexion, le PSG veut multiplier les activités sur place et a notamment installé des pianos à différents endroits du centre. Le club ne souhaite pas limiter l’expérience à une simple interdiction et prévoit d’en mesurer les effets rapidement. Un premier bilan sera réalisé dès la mi-septembre avec le staff médical et les psychologues afin de connaître le ressenti des jeunes et d’adapter le dispositif si nécessaire. « On n’a pas envie de les lâcher dans la nature et que ce soit juste une action coercitive », précise Medhi Rahoui.