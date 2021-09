Barça : Ansu Fati confirme à Jorge Mendes qu'il veut rester

Le FC Barcelone ne traverse pas son meilleur moment, surtout sur le plan financier. Si les supporters catalans savent qu'ils ne verront pas de superstars arriver à coups de millions dans les prochaines années, ils peuvent au moins se consoler en se disant qu'ils ont certains des jeunes les plus prometteurs de la planète. C'est le cas d'Ansu Fati.

La suite après cette publicité

Et ça tombe bien, le petit prodige espagnol se voit au Barça pour de nombreuses années comme l'indiquent divers médias espagnols depuis des mois déjà. Même s'il existe des divergences entre son agent Jorge Mendes et le Barça au sujet de la durée du contrat du nouveau numéro 10, le principal concerné veut rester. Comme l'indique Mundo Deportivo, un dîner a eu lieu hier soir entre l'ailier de 18 ans et l'agent portugais, au cours duquel le premier lui a fait savoir que sa seule priorité est de réussir à Barcelone, même s'il peut avoir de bien meilleures conditions financières ailleurs. Des nouvelles rassurantes donc !