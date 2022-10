PSG-OM : « c'est peut-être le meilleur moment pour faire un coup »

La suite après cette publicité

Ce dimanche soir, les amateurs de football français vont vivre un grand moment, l'un des plus attendus de la saison. En effet, l'Olympique de Marseille se déplace au Parc des Princes pour affronter le Paris Saint-Germain. C'est la rencontre du troisième contre le premier, mais aussi des deux clubs engagés en Ligue des Champions. Les deux formations ont d'ailleurs connu des fortunes diverses cette semaine puisque le Paris SG a fait un match nul contre Benfica (1-1) quand l'OM s'est imposé à Lisbonne contre le Sporting CP (2-0).

Mais est-ce que cela change vraiment la donne ? Est-ce que cet OM d'Igor Tudor est très différent des années précédentes ? Pour Florent Germain, correspondant de RMC à Marseille, c'est le cas : « je pense qu'il y a beaucoup de choses qui changent. On a un coach dont on sait comment il va jouer, on connaît son système, quel est sa manière d'aborder ces matches. Ce sera comme à Tottenham ou contre Lisbonne où ils vont essayer de malgré tout jouer assez haut, de jouer vite vers l'avant, c'est le style de Tudor. C'est un changement. Sampaoli disait aimer la possession, mais dans les gros matches, on a vu parfois qu'il était un peu fébrile notamment au Vélodrome contre Paris où ils n'ont pas appuyé alors que l'OM dominait la fin de rencontre. Il y a d'autres gros matches où on a vu qu'il n'assumait pas vouloir le ballon et avoir peur des contres adverses. Avec Rudi Garcia on a vu qu'il n'hésitait pas à fermer. Avec Villas-Boas, même s'il y a une victoire, c'était un peu aléatoire. Il avait changé sa composition d'équipe avec Lopez en faux neuf. On a un coach qui y va avec ses convictions, ça passe ou ça casse. J'ai l'impression que l'OM y va avec un peu plus de certitudes parce que la greffe a bien pris entre Igor Tudor et ses joueurs ».

L'OM a gagné au Parc il y a deux ans

Un avis partagé sur Igor Tudor par Karim Attab, commentateur pour Maritima, mais qui pense quand même que cette confrontation ressemble aux précédentes : « pas grand-chose ne change par rapport aux années précédentes. Paris est favori, l'OM, outsider. Il y a toujours beaucoup d'espoirs avant ce match, mais les supporters de l'OM sont souvent déçus par rapport au résultat final. La dynamique de l'OM est bonne, excepté le match contre Ajaccio, le jeu est bon, la rotation, qui a été faite sur les derniers matches, est intéressante. L'OM n'arrive pas carbonisé au Parc. Ça peut faire un changement aussi avec les hommes. Tudor a une approche différente de ses prédécesseurs ».

L'OM est outsider, certes, comme plus de dix ans maintenant. Et cela est prouvé dans les faits puisque les Phocéens n'ont gagné qu'une seule fois depuis dix ans. C'était il y a deux ans, sous l'égide d'André Villas-Boas et avec un but de Florian Thauvin. L'année passée, les sourires étaient présents dans l'encadrement du club avant la rencontre dans l'enceinte parisienne, mais les joueurs de Sampaoli n'avaient pas réussi à accrocher un nul pourtant si proche (1-2). L'OM, cette fois, peut-il gagner au Parc ? C'est en tout cas l'idée de Bruno Blanza, notre confrère de France Bleu Provence. « Oui, c'est possible. Mais vont-ils le faire ? Je ne sais pas. L'OM l'a fait il y a deux ans et les têtes sont libérées. Ce Paris, certes invaincu en Ligue 1, à cette pression sur ce match-là, donc c'est possible », avance celui qui prend le micro les soirs de match aux côtés de Fabien Laurenti, l'ancien latéral droit qui a joué à l'OM (2002-2004).

« Ça ne respire pas la sérénité à Paris »

Mais c'est un avis pas forcément partagé par Stanislas Touchot, qui suit l'OM pour le compte de l'Agence France Presse : je ne suis pas très sûr... Ils peuvent parce que c'est du foot, mais selon moi, Paris reste largement favori de ce genre de match. Florent Germain, lui, estime que c'est le meilleur moment : « Paris est largement favori, mais je pense que l'OM peut le faire et que c'est le bon moment pour faire un coup. Ça ne respire pas la sérénité à Paris, alors que l'OM a repris de la confiance avec le championnat globalement et les deux derniers matches de C1. C'est peut-être le meilleur moment pour faire un coup ».

Mais ce n'est peut-être pas le seul objectif de l'OM cette saison. Au regard de leur début de saison (sept victoires, deux nuls, une défaite), les Marseillais peuvent-ils rivaliser sur la longueur ? « Avant le match d'Ajaccio, j'étais persuadé que l'OM pourrait rivaliser sur la longueur, sur l'ensemble du championnat. L'OM avait évolué sur le fait de perdre des points contre des équipes de bas de tableau. Ce ne sont pas seulement les confrontations directes entre le premier et le deuxième qui décident du classement, mais surtout la régularité. Avant Ajaccio, l'OM était performant à ce sujet-là. Je me dis que l'importance de la Coupe du Monde ne sera pas neutre. Je me demande dans quel état tous les internationaux du Paris Saint-Germain vont rentrer pour les mois de décembre, janvier et février et quelle sera l'aventure de Paris en C1 par rapport à l'OM. Ce sont des choses qui font que l'OM peut se raccrocher au wagon parisien le plus longtemps possible. Après, si Paris battait l'OM, il y aurait déjà six points d'écart et donc un mini-break dans la saison », avance Karim Attab, le seul suiveur de l'OM contacté à peu près optimiste à ce sujet.

L'OM n'est pas taillé pour le titre

Stanislas Touchot, lui, dit niet : « je n'y crois pas du tout, ce n'est pas l'objectif. L'effectif n'est pas construit comme ça. La seule chose, ce serait que Paris se saborde, pour une raison ou pour une autre, et lâche trop de points. Je n'y crois pas vraiment. Paris est plus à l'abri du genre d'accident que l'OM a eu contre Ajaccio. Les équipes qui vont lâcher des points, ce sont plus les équipes comme l'OM ».

Pour autant, les Phocéens et leurs supporters y croient. D'autant plus que le Paris Saint-Germain est en grande forme sur les affaires extra-sportives. Entre la volonté de Kylian Mbappé de quitter le Paris SG, quelques mois seulement après avoir prolongé, et les histoires de l'armée de trolls achetés pour défendre certains et attaquer d'autres sur les réseaux sociaux, on se dit que l'OM peut profiter de tout cela.

L'OM peut-il profiter du chaos qui règne à Paris ?

Ce n'est pas le cas pour nos confrères contactés. « Je n'en suis pas certain parce qu'il y a, certes, une grosse embrouille avec des joueurs majeurs, mais quand il faut gagner les matches, ils savent le faire. Ils savent aussi se mettre les supporters dans la poche. Ce n'est pas parce que Mbappé et Neymar ne se font pas de passes que ça change grand-chose. Ils ont une telle équipe, même sans Ramos, que ces gros matches sont importants. Ce n'est pas ça qui va changer la donne », avance Bruno Blanzat, bientôt rejoint par Karim Attab.

« Je ne pense pas de cela. Les joueurs seront focus sur le match, ce sont, je le dis une fois, des grands joueurs. Ils ont la capacité de passer au-dessus de cette sur-pression. Il y a déjà beaucoup de pression au PSG, ce n'est pas pour une broutille que ça va bouger. C'est un match spécial pour Paris. C'est le match le plus important de leur semaine, contrairement à l'OM où c'était celui contre le Sporting. Je ne pense pas que ce soit la pagaille qui règne autour du PSG qui va apporter à l'OM. La seule chose qui peut être préjudiciable pour Paris ce sont les absences », détaille celui qui commente, aux côtés de Jacques Bayle son consultant, l'OM chaque week-end. Les suiveurs du club phocéen sont donc mi-figue mi-raisin, alors que les Olympiens, eux, avaient déjà expliqué ce qu'ils comptaient faire.

Pour le Classico, Parions Sport en ligne vous offre : 200€ de bonus en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive. La victoire à domicile du PSG, côtée à 1,34, peut vous rapporter 268€ et celle de l’OM, côtée à 7,90, peut vous faire gagner 1 580€. (cotes soumises à variation)