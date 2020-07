L'agent de Gareth Bale défie Zinedine Zidane et le Real Madrid

Un joueur en totale roue libre. C'est clairement la définition des dernières semaines de Gareth Bale au Real Madrid. L'international gallois de 31 ans a donné le sentiment de franchir un cap dans le je-m'en-foutisme, à l'image de sa fausse sieste, masque sur les yeux, sur le banc de touche contre Alavès le 10 juillet dernier. Ou encore de son comportement lors de la célébration du titre survenue après la rencontre face à Villarreal.

Peu concerné, peu utilisé (deux apparitions depuis la reprise du foot en Liga), le Gallois semble attendre tranquillement son départ cet été. Ou pas. Car son agent, Jonathan Barnett, a assuré à la BBC qu'un départ n'était pas à l'ordre du jour ! « Gareth va bien. Il lui reste deux ans sur son contrat. Il aime vivre à Madrid et il ne va nulle part », a-t-il expliqué d'emblée.

« Bale ne cherche pas à survivre à Zidane »

Et l'agent de défendre son poulain. « Il est toujours aussi bon que quiconque dans l'équipe. C'est à Zinedine Zidane de trancher. Bien sûr, il y a eu de l'intérêt, mais il n'y a guère de club au monde qui puisse se l'offrir. C'est bien dommage qu'il ne soit pas dans l'équipe du Real Madrid pour le moment, mais il ne partira pas », a-t-il poursuivi. Le Real Madrid ne se débarrassera pas facilement de Bale, qui n'entre clairement plus dans les choix de Zidane, depuis de longs mois. L'entraîneur français a mis de l'eau dans son vin, mais il ne faut pas oublier ses déclarations l'année dernière, à savoir que le départ du gaucher était « la meilleure décision pour tout le monde ».

L'enjeu se situe à un niveau financier. Avec 15 M€ par an, Gareth Bale coûte cher, et son contrat ne s'achève qu'en 2022. Alors, autant faire comme si tout se passait pour le mieux. « Gareth ne cherche pas à survivre à Zinedine Zidane. M. Zidane a eu beaucoup de succès », a déclaré Barnett. « Il n'y a pas de haine. M. Zidane ne veut tout simplement pas jouer avec lui. Gareth s'entraîne tous les jours et il s'entraîne bien. » Une déclaration ubuesque quand on se remémore les nombreux épisodes houleux et la légèreté supposée, ou non, de Bale. Mine de rien, le Gallois a bouclé sa 7e saison au Real Madrid et y a marqué plus de 100 buts.