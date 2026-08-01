La réponse ferme de l’Ajax Amsterdam au PSG dans le dossier Mika Godts !

Le mercato du Paris Saint-Germain s’emballe. Calme depuis l’ouverture du marché, le champion de France en titre a finalement décidé de s’activer au cours des dernières heures. Alors que l’arrivée de Maghnes Akliouche est bouclée pour 50 millions d’euros, le PSG ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Ainsi, si le nom de Yan Diomandé est revenu avec insistance, Paris a surtout jeté son dévolu sur un certain Mika Godts.

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Actuellement sous les couleurs de l’Ajax Amsterdam, cet ailier prometteur - auteur de 17 buts et 15 passes décisives en 44 matches joués, toutes compétitions confondues la saison dernière - aurait, en effet, tapé dans l’oeil de Luis Campos et ses équipes. Vendredi soir, un accord entre le Belge de 21 ans et le club parisien était même d’ores et déjà annoncé. Séduit par le projet parisien et les échanges avec Luis Campos, Godts aurait, en effet, donné son feu vert pour rejoindre la Ville Lumière.

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L’Ajax n’est pas vendeur

Oui mais voilà, si les discussions se poursuivent désormais entre les deux clubs afin de trouver un terrain d’entente, du côté d’Amsterdam, le message est limpide. Dans un entretien accordé à De Telegraaf, le directeur technique Jordi Cruijff a ainsi refroidi les ardeurs parisiennes en affirmant que l’Ajax souhaitait conserver son international belge au moins une saison supplémentaire. Le dirigeant néerlandais a d’ailleurs ajouté qu’aucune offre officielle n’avait encore été transmise au club, tout en insistant sur l’importance de Godts dans le projet sportif.

«Nous sommes très satisfaits de Mika. Pas seulement pour ses buts et ses passes décisives, mais aussi pour son professionnalisme. Nous voulons gagner des titres et nous ne pouvons pas nous permettre de le perdre. Nous souhaitons le garder au moins encore un an», a notamment déclaré Jordi Cruijff. Une prise de position qui confirme que l’Ajax ne compte pas ouvrir facilement la porte à son joyau. Reste désormais à savoir si le PSG sera prêt à formuler une offre suffisamment importante pour faire évoluer la position de l’Ajax.