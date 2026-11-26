Une fête gâchée. Quatre jours après sa déroute à domicile contre Le Mans en championnat (2-3), l’Olympique de Marseille l’a emporté face au Levski Sofia (1-0), pour le compte de la 5e journée de Ligue Europa. Une victoire acquise au stade Vélodrome, qui permet aux hommes de Bruno Genesio d’intégrer le top 24. Mais cette seconde victoire des Phocéens en C3 passe au second plan en ce jeudi soir. En effet, de violentes bagarres entre des ultras marseillais et les supporters du club bulgare, venus en masse, avaient éclaté avant le début de la rencontre en tribune Jean Bouin. Des affrontements au bilan considérable…

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Selon les informations de RMC Sport, plusieurs personnes ont été évacuées à l’hôpital après cette rixe entre supporters marseillais et bulgares : cinq individus ont été transportés à l’hôpital pour traumatisme oculaire, traumatisme crânien et une luxation d’épaule. ⁠Six autres personnes ont été soignées sur place pour des plaies. Toujours d’après RMC, ces blessés sont des supporters du club champion de Bulgarie.

« J’espère que plus aucun match de Coupe d’Europe ne sera disputé dans ce stade »

Après la rencontre, le directeur exécutif de la formation bulgare, Dimitri Borimirov, a pris la parole devant la presse pour évoquer ces échauffourées. « J’espère que plus aucun match de Coupe d’Europe ne sera disputé dans ce stade ! Nous avons vu énormément de choses, des choses vraiment terribles. Nous avons vu plus de 400 personnes, équipées de matraques en caoutchouc. Certaines étaient également armées de couteaux. Elles ont traversé tout le secteur, depuis le niveau -1 du secteur sud jusqu’au secteur central, en allant jusqu’au cinquième étage. Tout cela n’a donc absolument pas pu se produire sans complicité », a lâché l’ancien milieu offensif, international bulgare (69 capes).

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« Lors de la réunion que j’ai eue avec la direction, ce sont précisément les questions que j’ai posées: comment et pourquoi un tel groupe de personnes a-t-il pu pénétrer dans notre secteur ? Où était le service de sécurité ? Où étaient les stadiers ? Il n’y avait absolument personne pour les arrêter ou pour venir en aide à nos supporters. Ensuite, ces personnes sont tranquillement retournées dans le stade en seulement trois minutes, après avoir retrouvé leurs places. Quant aux gendarmes, ils ne sont arrivés qu’à la 18e minute du match », a-t-il poursuivi. Une colère légitime. Bruno Genesio avait aussi pris la parole, en conférence de presse, pour afficher son dégoût après ces événements : « on n’avait pas d’informations quand on est entrés sur la pelouse. C’est très regrettable. »