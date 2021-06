EdF : la prime en cas de victoire à l’Euro dévoilée

Comme à chaque compétition, la FFF met en place un système de prime à la performance. Cette année encore, ce sera le cas. Selon les informations du Parisien, les Bleus percevront au maximum 340 000 euros en cas de victoire finale à l’Euro. Mais cette somme ne sera atteinte qu’à certaines conditions.

Pour que les 26 joueurs et les 4 membres du staff touchent cette belle somme, la France devra gagner ses trois matchs de poule en plus d’évidemment gagner la finale. L’UEFA prévoit que le vainqueur reparte avec 34 millions s’il remporte tous ses matchs dans la compétition. C’est plus que lors de la précédente édition (28 millions). Les joueurs se partagent ensuite 30% de la somme.