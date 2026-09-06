OM, Bruno Genesio : «on s’est fait contrer comme une équipe de gamins»

Nouvelle soirée à oublier pour l’Olympique de Marseille. Ce dimanche soir, l’OM s’est incliné face au Paris FC au terme d’une rencontre qui a une nouvelle fois mis en lumière les énormes fragilités défensives marseillaises (2-3). Les Olympiens ont encaissé trois buts, dont le premier après seulement 26 secondes de jeu. Pourtant capables de revenir à deux reprises au score, les Marseillais ont finalement payé très cher leurs errements derrière. Après la rencontre, Emerson n’a pas mâché ses mots, tandis que Bruno Genesio a également livré une analyse particulièrement sévère.

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Au micro de Ligue 1+, le latéral italien a d’abord regretté cette entame catastrophique. « On savait avant le match que le PFC était une bonne équipe. À ce niveau-là, on ne peut pas prendre un but aussi tôt, c’est dur de revenir, on a quand même réussi, ils ont repris l’avantage, on remet un but et on reprend un but. » Pour Emerson, le problème est avant tout collectif et les excuses n’ont pas leur place. « On a vu les buts dans le vestiaire, on ne peut pas défendre comme ça. On doit travailler ensemble. On ne va pas se cacher derrière la chaleur, à ce niveau-là, encore une fois, on ne peut pas concéder aussi tôt, on doit démarrer de meilleure manière, on veut commencer fort mais on n’a pas réussi. »

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Genesio pointe du doigt sa défense

Le constat a également été partagé par Bruno Genesio, particulièrement remonté contre les erreurs de son équipe. « C’est sûr que ce n’est pas l’entame idéale. On a tout convenu par moment, mais on a réussi à revenir donc ce n’est pas ce qui nous a pénalisés. Il y a des moments où on est sorti au pressing alors que ce n’est pas le lieu d’y aller car on n’est pas organisé pour le faire. Notamment sur le premier but où on est en retard et que ce n’est pas le lieu de le faire. » L’entraîneur marseillais a ensuite détaillé les différents problèmes rencontrés au cours de la rencontre. « On a eu une bonne période à 1-1, mais on concède un 2e but sur coup de pied arrêté. On est revenu au score, mais je trouve que le 3e but est significatif de ce qu’on a mal fait ce soir. Beaucoup trop de temps dans la transmission, un manque d’équilibre et on s’est fait contrer comme une équipe de gamins. »

S’il a reconnu quelques éléments positifs dans le jeu offensif, Genesio a clairement identifié la priorité des prochains jours. « Il y a eu des bonnes choses avec le ballon, je trouve. Amine Harit, Igor, de la percussion, il y a des choses intéressantes, mais on ne peut pas espérer grand-chose quand on défend comme on a défendu. Il va falloir absolument prendre conscience de ça. Je suis responsable car je demande beaucoup de choses, presser haut, défendre en avançant, mais il faut savoir le faire et quand le faire. À 2-2, j’étais confiant, je pensais qu’on allait inverser la tendance. Il y a de la déception car le PFC est dans la même catégorie que nous je pense. Il va falloir repartir dès demain. » Un discours qui rejoint celui d’Emerson : « On essaye de conserver les choses positives, notamment offensivement, mais défensivement, il y a des choses à revoir. Je remercie les supporters pour l’ambiance. On a encore un gros match le week-end prochain. » Après cette nouvelle déconvenue, l’OM va devoir rapidement corriger ses nombreuses lacunes. Car si les promesses offensives existent, Marseille ne pourra pas aller très loin en continuant à offrir autant de buts à ses adversaires.