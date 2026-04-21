Mercato : le FC Barcelone a une nouvelle alternative très séduisante à Julián Álvarez

Le FC Barcelone prépare un mercato estival assez animé. Ou c’est, en tout cas, l’intention de sa direction. Les négociations pour Alessandro Bastoni ont par exemple déjà démarré, le défenseur central transalpin étant la priorité des dirigeants pour renforcer l’arrière-garde. L’autre gros dossier qui va passionner les foules de l’autre côté des Pyrénées nous mène au poste de numéro 9, puisqu’il faudra recruter un grand attaquant pour remplacer Robert Lewandowski. Et même dans le cas où le Polonais venait à rester, le club veut confier le rôle de titulaire à un nouveau joueur.

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Le grand favori n’est autre que Julián Álvarez, comme le martèle la presse ibérique depuis des mois déjà. En plus de la vedette de l’Atlético de Madrid, les noms d’Harry Kane (Bayern Munich) et d’Erling Haaland (Manchester City) reviennent assez régulièrement, même s’il est parfois difficile de différencier les véritables articles d’information des fantasmes des pro-Barça… Ces joueurs sont effectivement très chers pour un club dans le dur financièrement, et la direction travaille sur d’autres options en parallèle.

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Le Barça est séduit

Comme l’indique Catalunya Radio, Victor Osimhen (Galatasaray) fait partie de ces alternatives. L’attaquant de Galatasaray et du Nigéria plaît beaucoup à la direction du FC Barcelone ainsi qu’à Hansi Flick, et le club catalan a déjà croisé le chemin de l’ancien Lillois - recruté pour 75 millions d’euros par le Gala - à plusieurs reprises en Europe ces dernières saisons. Son nom est donc placé assez haut sur la liste des potentiels renforts offensifs de l’été.

Il serait a priori moins cher que les autres noms avancés, même si ses émoluments, estimés à 20 millions d’euros par saison, sont un obstacle pour le Barça, qui s’efforce d’ailleurs de conserver une masse salariale correcte. Comme dévoilé en exclusivité par nos soins en mars, l’Arabie saoudite est toujours sur le coup, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2029 en Turquie. Actuellement blessé, le joueur de 27 ans réalise une nouvelle saison pleine avec Galatasaray, avec 12 buts et 4 passes décisives en 19 rencontres de championnat par exemple, ainsi que 7 réalisations en 10 matchs de Ligue des Champions. Affaire à suivre…