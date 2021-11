Serie A : Sassuolo accroché par Cagliari

La treizième journée de Serie A se poursuivait ce dimanche à 12h30 avec une affiche entre Sassuolo (13e, 14 pts) et Cagliari (20e, 6 pts). À la Citta del Tricolore, les Neroverdi voulaient se relancer, eux qui restaient sur deux défaites consécutives face Empoli (1-2) puis contre Udinese (2-3) juste avant la trêve internationale. En face, les Rossoblù, auteurs d'une seule petite victoire depuis le début de la saison, sortaient de quatre défaites d'affilées et pouvaient quitter leur statut de lanterne rouge en cas de résultat positif.

Une rencontre qui débutait bien pour les hommes d'Alessio Dionisi, auteurs de l'ouverture du score par l'intermédiaire de Scamacca (1-0, 37e). Pourtant, juste avant la pause, Sassuolo se faisait rejoindre au score quand l'ancien Monégasque Keita Baldé trouvait la faille dans la défense adverse (1-1, 40e). Dos à dos à la pause, les deux formations allaient vivre un destin similaire dans le second acte. Si Berardi permettait aux siens de reprendre l'avantage sur penalty (2-1, 51e), Cagliari revenait encore après un nouveau penalty transformé par Galvao (56e). Globalement dominateurs dans cette rencontre - bien que sauvés par leurs montants - les coéquipiers de Maxime Lopez ne parvenaient pas à reprendre les devants et le score ne bougeait plus. Avec ce nul (2-2), Sassuolo grimpe provisoirement à la 12e place. De son côté, Cagliari, 19e, n'est plus lanterne rouge mais la Salernitana, opposée à la Sampdoria (15h), pourrait repasser devant.

