Fabian Ruiz dévoile le nom du club où il veut finir sa carrière

Âgé de 29 ans et lié au Paris Saint-Germain jusqu’en 2027, Fabian Ruiz est encore loin de la retraite. Mais le milieu espagnol sait déjà dans quel club il aimerait terminer sa carrière. Sans surprise, c’est au Betis, son club formateur.

«Je suis supporter du Betis et j’ai toujours dit que j’aimerais terminer ma carrière au Betis, même si je ne sais pas quand. Je suis heureux de tout ce qui arrive de bien à ce club, il a connu plusieurs très bonnes saisons avec de bons joueurs, et cela aussi, c’est grâce à Pellegrini. Cela ne dépend pas de moi, mais espérons qu’il continue, car c’est un très bon entraîneur», a-t-il confié en conférence de presse.