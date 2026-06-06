Amicaux : la Belgique écrase une Tunisie inquiétante

Pour leur dernier match de préparation à Bruxelles avant de s’envoler pour la Coupe du Monde, la Belgique a surclassé la Tunisie sur le score sans appel (5-0) au Stade Roi Baudouin. Les Diables Rouges de Rudi Garcia ont d’abord concrétisé leur outrageuse domination en première période grâce à une ouverture du score signée Leandro Trossard, parfaitement servi par Jérémy Doku (28e). Malgré quelques tentatives pour corser l’addition, la Belgique n’a pas réussi à prendre le large en première période.

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La seconde mi-temps a rapidement tourné à la démonstration pour les locaux, bien aidés par l’expulsion du Tunisien Ismaël Gharbi à l’heure de jeu (62e) après un tacle dangereux sur Doku. Charles De Ketelaere a doublé la mise au retour des vestiaires (53e), avant que l’incontournable Kevin De Bruyne n’aggrave le score à la 64e minute. En toute fin de rencontre, les entrants Dodi Lukebakio (85e) et Nicolas Raskin (87e) ont parachevé le succès des siens, permettant à la Belgique de faire le plein de confiance à l’aube du Mondial. De son côté, la Tunisie inquiète après un deuxième revers suite au premier face à l’Autriche (0-1).